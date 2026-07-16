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香奈兒新任香水謬斯女神是她！Gracie Abrams演繹摩登COCO自由魅力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供
香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供

香奈兒CHANEL）正式宣布葛萊美提名創作歌手Gracie Abrams出任「香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水」全新形象大之際，也為摩登COCO系列開啟全新篇章。自2019年出道以來，Gracie Abrams已成為當代最受矚目的創作歌手之一，曾獲第66屆葛萊美獎最佳新人提名，並於2025年榮獲全美音樂獎最佳新人。去年正式成為香奈兒品牌大使、出演2025春夏前導系列形象廣告，並擔任COCO CRUSH高級珠寶系列形象謬斯，如今再以摩登COCO極致CRUSH香水全新形象大使身分，續寫與品牌之間的故事篇章。

Gracie Abrams的音樂創作與人生歷程，也被香奈兒視為延續嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）精神的最佳代表。兩人雖橫跨一個半世紀，卻同樣擁有自由奔放的氣質、勇於突破框架的態度，以及不斷探索、開創屬於自己道路的精神。她們的連結不只存在於外表，更是一種果敢、率真與忠於自我的處世態度。

「能加入歷年來詮釋這系列香氛的女性行列，至今仍讓我覺得彷彿置身夢境。我從小就很欣賞那些形象短片，能夠有機會成為這個角色的一部分，詮釋一位如此全然活出自我的女性，對我而言是一種莫大的榮幸。我也希望將這份精神內化於自身，並將其延續到鏡頭之外的日常生活。」談起接下這項新身分，Gracie Abrams表示，自己最欣賞香奈兒女士從未停止探索的好奇心，「她的冒險精神，正源自於那份從未停歇的好奇心，而這也是我非常欣賞的人格特質。」

對於香氛，Gracie Abrams認為它具有喚醒記憶的力量。她分享，自己最早對香奈兒的記憶來自奶奶使用N°5香水，「香氛之所以如此迷人，是因為它總能瞬間喚起記憶，帶人回到孩提時期，或重返某個令人難忘的美好日子。」而摩登COCO極致CRUSH香水對她來說，又帶來不一樣的感受：「我非常喜愛『香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水』所展現的女性魅力，同時又隱約流露一絲陽剛的氣息。正是這種不同香調之間的微妙張力，讓我深深著迷。」

摩登COCO代表著嘉柏麗香奈兒性格中的雙重面貌：既獨立自信又充滿魅力，保有自由靈魂，不斷重塑自我；她大膽不拘、跟隨直覺，不遵循規則，而是創造規則，以率真本能為動力向前邁進，不受傳統束縛。這款全新摩登COCO極致CRUSH香水則由香奈兒專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）打造，香調屬於馥郁琥珀調 。其香韻以醇厚的琥珀氣息為主軸，融合葡萄柚與荔枝的明亮活力、玫瑰與茉莉花的柔美芬芳，最後點綴上廣藿香深幽綿遠的層次，並交織香根草和香草的溫潤氣息，在現代感與濃郁層次之間取得精妙的平衡 。

「這款香水帶來一種極為私密的個人體驗，不為取悅他人，亦不以傳統方式撩動人心 。」奧利維耶波巨指出，這款香水更強調與自我的邂逅，他希望這款香氛陪伴用香者，「重點不在於迎合，而是要展現真實的自我 。」他更強調肌膚接觸的重要性：「在肌膚上，體溫會轉化香氣，使它更具生命力、流動性 。」這款香氛需要透過與肌膚的接觸，才能完整展現其豐富層次 。

「它總能帶來驚喜，香氣既跳脫預期，又保有熟悉感 。」奧利維耶波巨解說新作與歷來作品的不同之處。他重新詮釋了這個香氣結構，保留了極具辨識度的風格，而始終貫穿其中的廣藿香木質基調，「如今更縈繞著深沉的琥珀香調，使整體香氣更顯神秘，幾乎難以界定 。」摩登COCO充滿遠見，勇於創造尚未存在的可能，既精緻考究，又令人驚喜。Gracie Abrams以自由、率真與勇於探索的創作精神，正是摩登COCO極致CRUSH香水最貼切的新世代化身。

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供
香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供

香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供
香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供
香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供
香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供

香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒形象大使Gracie Abrams拍攝全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水形象幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒宣布葛萊美提名歌手、作曲家暨品牌形象大使Gracie Abrams出任全新香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水謬斯女神。圖／香奈兒提供
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香奈兒 CHANEL 香水

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