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18隻巨型恐龍出沒！義大暑假最狂親子活動開跑 還有水戰、考古體驗

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
義大遊樂世界舉行年度重點活動「恐龍穿越特洛伊」媒體發表會，搶攻暑假親子商機。圖／義大開發提供
義大遊樂世界舉行年度重點活動「恐龍穿越特洛伊」媒體發表會，搶攻暑假親子商機。圖／義大開發提供

暑假親子旅遊再添話題！義大遊樂世界今年度重點活動「恐龍穿越特洛伊」正式登場，18隻全動態超巨大恐龍群，闖進希臘風格場景，暑假期間限定水戰、恐龍互動秀、動感飛行穿越恐龍棲息地、親子玩樂課程、主題餐飲與商品，打造今夏最夯、全台最震撼的親子遊樂亮點。

義大遊樂世界昨日在皇家劇院舉辦媒體發布會，高雄市政府觀光局副局長鍾致遠、社會局副局長葉玉如、捷運工程局副局長王正一與新聞局主任秘書曾珮瑛與會；同時響應企業社會責任，攜手金融機構合作夥伴，安排家扶基金會、世界展望會服務家庭親子及身障團體等近350人入園，陪伴更多家庭在暑假走進樂園，感受恐龍活動的驚喜與歡樂。

義大開發總經理王香完表示，「恐龍穿越特洛伊」是義大遊樂世界今年度重磅活動，媒體發布會率先揭開暑假期間限定內容，包含「義起希臘水戰」、「恐龍吃吃秀」、「小小考古學家」與「義大希臘節」等活動，都是暑假才有的限定體驗。義大世界結合樂園、購物廣場、飯店與餐飲服務，形成完整的一站式旅遊生態圈，親子家庭可安排一日遊、兩天一夜甚至多日休閒行程，從看恐龍展演互動體驗、玩水戰、參與課程，到用餐、購物與住宿，都能在義大世界完成，延長旅遊停留時間，帶動整體消費效益，讓暑假出遊更有記憶點。

暑假主軸「義起希臘水戰」以神獸撞破時空之門、恐龍闖進希臘王國為故事起點，號召大小朋友拿起水槍，用清涼水戰護送恐龍回到原本世界。園區同步安排「勇闖侏儸紀」飛行劇院、「抱龍摩天輪」、「腕龍噴水秀」與神獸打卡點「呆萌大神獸」等體驗，讓遊客一路感受恐龍闖入希臘場景的沉浸氛圍。

18隻全動態恐龍分布園區各處，包含三角龍家族、蜀龍、偷蛋龍、翼手龍、腫頭龍、霸王龍、迅猛龍、劍龍、冠扇龍、厚鼻龍與異特龍等人氣恐龍。其中，20米超巨大三角龍家族是入園最吸睛亮點；全台首次亮相的火山舞台噴水恐龍，讓暑假水戰更具清涼感與話題性。

暑假期間還有四大玩樂課程接力登場，包含「義大希臘節」小小希臘勇士夏令營、帝國戰士嘉年華，以及共18場「恐龍吃吃秀」與共16場「小小考古學家」，讓孩子透過展演、化石挖掘與互動任務認識恐龍。

恐龍主題延伸至餐飲與商品，「恐龍探險家補給站」規劃多款點心套餐與雙人套餐，部分餐點搭配恐龍餅乾或恐龍玩具，指定套餐可加購恐龍造型飲料瓶；「恐龍水戰裝備庫」集結水槍、水戰補給包與糖果組合包等品項，讓遊客從玩水、看展演到用餐購物，都能延續恐龍活動的主題樂趣。

義大世界購物廣場同步串聯暑假限定恐龍活動，即日起至9月30日購買樂園「全民嗨玩價」全票，可獲得「神獸集章卡」，集章點從樂園設施、商店、餐飲延伸至購物廣場，完成不同階段集章可兌換神獸主題限定贈品。購物廣場7月18日至19日安排「恐龍吃吃秀」、7月25日至7月26日、8月1日推出「小小考古學家」體驗；與旅遊體驗平台KLOOK異業合作，由KLOOK獨家販售活動票券，帶領孩子透過化石挖掘、骨頭拼圖問答認識恐龍。此外，規劃恐龍、怪獸商品專區，結合玩具、童裝、運動休閒與消暑用品，帶動暑假親子停留與消費效益。

王香完提及，身為高雄重要觀光休閒品牌，義大遊樂世界透過恐龍主題宣傳影片行銷高雄，安排恐龍走進市區代表性景點取景，串連城市觀光亮點；同時響應企業社會責任，攜手金融機構合作夥伴，與市府共同關懷家庭親子及弱勢團體，安排家扶基金會、世界展望會服務家庭及弱勢團體入園，讓暑假歡樂延伸到更多家庭。

義大 暑假 希臘

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