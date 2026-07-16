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雙輪遊屏東 「鵬灣騎行」暢遊大鵬灣及屏東12條單車路線

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
大鵬灣國家風景區管理處舉辦「鵬灣騎行3+1」系列活動，帶領民眾用雙輪親近自然，深度體驗屏東及大鵬灣的景點魅力。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處舉辦「鵬灣騎行3+1」系列活動，帶領民眾用雙輪親近自然，深度體驗屏東及大鵬灣的景點魅力。圖／鵬管處提供

屏東體驗自行車雙輪遊！為了推動大鵬灣自行車道及屏東12條單車路線，大鵬灣國家風景區管理處整合年度自行車相關活動，舉辦「鵬灣騎行3+1」系列活動，帶領民眾用雙輪親近自然，深度體驗屏東及大鵬灣的景點魅力。

鵬管處表示，「鵬灣騎行3+1活動」6月起跑，分為實體與自主認證，接著9月20日舉辦「極南點自行車活動」，10月3至4及25日舉辦「Light One Bike系列」生態遊程與長距離挑戰，最終為12月5至6日的大鵬灣鐵人賽。

這次活動以「虛實整合」數位化體驗，串聯官方活動LINE打卡，或上傳軌跡即可完成線上認證，可累積電子勳章與抽獎券，獎品包括iPhone 17、iPad 等。活動也結合多家合作店家，參與實體活動的遊客可領取電子消費券。

活動也全面禁用一次性紙杯以減少垃圾，提倡環保，並與在地產業合作，將活動流量實質轉化為在地經濟產值。「運動友善合作旅宿」則提供車友專屬的友善服務，希望透過多方位的串聯，邀請全國自行車愛好者，一起到屏東踏風前行。

活動配合屏東縣政府辦理的「2026屏東旅遊購GO節」，5月1日至10月31日遊客在屏東合作旅宿住一晚且消費滿千元，可憑發票參加抽獎，最大獎為百萬汽車。相關活動資訊及報名期程可上活動網頁查詢 。

大鵬灣國家風景區管理處舉辦「鵬灣騎行3+1」系列活動，帶領民眾用雙輪親近自然，深度體驗屏東及大鵬灣的景點魅力。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處舉辦「鵬灣騎行3+1」系列活動，帶領民眾用雙輪親近自然，深度體驗屏東及大鵬灣的景點魅力。圖／鵬管處提供

大鵬灣國家風景區管理處舉辦「鵬灣騎行3+1」系列活動，帶領民眾用雙輪親近自然，深度體驗屏東及大鵬灣的景點魅力。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處舉辦「鵬灣騎行3+1」系列活動，帶領民眾用雙輪親近自然，深度體驗屏東及大鵬灣的景點魅力。圖／鵬管處提供

大鵬灣國家風景區管理處舉辦「鵬灣騎行3+1」系列活動，帶領民眾用雙輪親近自然，深度體驗屏東及大鵬灣的景點魅力。記者潘奕言／攝影
大鵬灣國家風景區管理處舉辦「鵬灣騎行3+1」系列活動，帶領民眾用雙輪親近自然，深度體驗屏東及大鵬灣的景點魅力。記者潘奕言／攝影

大鵬灣 屏東 單車

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