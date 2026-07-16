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德誼數位22周年推5大永續優惠 這7代iPhone換原廠電池全都現省千元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
德誼數位選用蕪蕪紙創以回收紙漿製成的種子紙，打造「會長大的種子DM」取代傳統紙張。圖／德誼數位提供
德誼數位選用蕪蕪紙創以回收紙漿製成的種子紙，打造「會長大的種子DM」取代傳統紙張。圖／德誼數位提供

德誼數位歡慶創立22周年，結合Apple產品優惠與ESG理念，推出5大周年限定活動。其中最受果粉關注的，便是iPhone全系列原廠電池更換優惠，最高現省1,000元，鼓勵消費者延長裝置使用壽命，實踐永續消費。

即日起至7月31日，消費者可至德誼數位門市預約iPhone原廠電池更換服務，iPhone 12至iPhone 17系列全面享有優惠。iPhone 12、iPhone 13系列更換電池優惠價1,990元；iPhone 14、iPhone 15系列優惠價2,390元；iPhone 16及iPhone 17系列則為3,190元，皆較原價折抵1,000元，讓電池健康度下降的用戶能以更優惠價格延長手機使用壽命。

除了維修優惠外，德誼數位也攜手YouBike推出「全民減碳回饋祭」。會員只要於7月累積2公斤以上減碳量，完成指定任務即可獲得22,222點好德點回饋；活動期間出示YouBike騎乘紀錄，還可至全台門市兌換Apple Watch 500元折價券，每店限量30份，送完為止。

周年活動也結合多家台灣品牌推動永續。德誼數位與阿原YUAN合作推出限量「蘋安艾草皂」，凡購買保護貼，前2,500名即可獲贈聯名肥皂；此外，周年DM採用可發芽的種子紙製作，前300名黑卡會員完成指定活動即可獲得，讓宣傳品也能化身綠色植栽。

另外，加入德誼數位官方LINE好友並完成問卷，還可參加「綠色啟程」抽獎活動，有機會獲得承億文旅雙人住宿券及市值11,000元的易遊網鐵道之旅，鼓勵消費者以低碳旅行方式體驗永續生活。

德誼數位創立22周年推5大優惠，iPhone系列換原廠電池現省1,000元。圖／德誼數位提供
德誼數位創立22周年推5大優惠，iPhone系列換原廠電池現省1,000元。圖／德誼數位提供

iPhone Apple ESG

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