最大的全聯來了！台中進德店「這一天」開幕、600坪賣場亮相

最大的全聯來了，全聯位於台中市東區進德路200號的「全聯進德店」，將於7月18日率先開幕，為目前全聯坪數最大的複合店，其中一樓全聯賣場超過600坪，除了完整生鮮、乾貨及生活用品外，也導入「全電器」、「全酒窖」等特色專區，並引進三井3C、震旦通訊等品牌，提供消費者更豐富的一站式購物體驗。

進德店規劃地上四層，除一樓全聯賣場及電器品牌專櫃外，二樓將規劃餐飲服務，三樓則引進健身工廠，提供健身運動服務，打造結合採買、飲食與健康管理的一站式生活場域；相關品牌進駐及營運資訊將依規劃陸續公開。

進德店位於台中東區核心生活圈，鄰近台中車站、建國市場及三井LaLaport，周邊集結住宅、商辦、學校及交通轉運人流，具備穩定且多元的消費需求，也看好東區持續發展帶來的商圈成長潛力。

全聯表示，過去多以社區型門市為主，隨著消費型態改變及大型商圈發展，近年持續拓展大型店及複合店布局，目前全台共有4間500坪以上全聯複合店，其中進德店規模最大，也展現全聯持續整合大全聯量販資源及異業合作優勢，打造更完整的生活服務場域，讓便利不只停留在日常採買，更延伸至消費者生活的各種需求，提供更便利、更豐富的一站式購物體驗。