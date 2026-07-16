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星宇台北-鳳凰城12月起限期增班 因應旅運需求

中央社／ 記者余曉涵台北16日電

星宇航空旗下的藝術機空山銀首飛美國鳳凰城，星宇航空同時宣布，因應鳳凰城旅運需求，台北-鳳凰城航線除了全面改由A350-1000執飛外，12月7日起至明年1月25日，每週將新增1航班。

星宇航空今天發布新聞稿表示，「空山銀」（B-58553）14日首度飛往美國鳳凰城，在鳳凰城機場舉辦啟航活動，並贈送限定禮給搭乘JX025鳳凰城-台北的旅客，包括藝術機首航專屬飄帶、紀念閃卡及AIRSORAYAMA限定提袋。

星宇航空同步宣布，因應鳳凰城市場持續成長的旅運需求，台北-鳳凰城航線現已全面升級由A350-1000執飛，並規劃於2026年12月7日至2027年1月25日，於現行每週二、四、六、日航班之外，新增週一航班，達到每週5班。

星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出STARLUXAIRSORAYAMA 藝術計劃，以星宇航空A350-1000旗艦機型推出一金一銀藝術機，機上配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。

星宇 鳳凰城 台北

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