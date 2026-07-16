聽新聞
0:00 / 0:00
星宇台北-鳳凰城12月起限期增班 因應旅運需求
星宇航空旗下的藝術機空山銀首飛美國鳳凰城，星宇航空同時宣布，因應鳳凰城旅運需求，台北-鳳凰城航線除了全面改由A350-1000執飛外，12月7日起至明年1月25日，每週將新增1航班。
星宇航空今天發布新聞稿表示，「空山銀」（B-58553）14日首度飛往美國鳳凰城，在鳳凰城機場舉辦啟航活動，並贈送限定禮給搭乘JX025鳳凰城-台北的旅客，包括藝術機首航專屬飄帶、紀念閃卡及AIRSORAYAMA限定提袋。
星宇航空同步宣布，因應鳳凰城市場持續成長的旅運需求，台北-鳳凰城航線現已全面升級由A350-1000執飛，並規劃於2026年12月7日至2027年1月25日，於現行每週二、四、六、日航班之外，新增週一航班，達到每週5班。
星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出STARLUXAIRSORAYAMA 藝術計劃，以星宇航空A350-1000旗艦機型推出一金一銀藝術機，機上配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。