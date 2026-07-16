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阿湯哥新片《挖掘者》預告公開！分鏡秘辛、人設亮點、演員卡司一文看

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
阿湯哥演出的新片《挖掘者》（Digger）預計將在10月於台灣上映。圖／翻攝自IG@diggerthemovie
阿湯哥演出的新片《挖掘者》（Digger）預計將在10月於台灣上映。圖／翻攝自IG@diggerthemovie

阿湯哥湯姆克魯斯Tom Cruise又有新片將上映，由華納兄弟發行的《挖掘者》（Digger）近日發表了電影預告，引起熱烈討論。片中阿湯哥演出一位超級富豪，老妝、白髮、肥胖、禿頭，像是一口氣將過去三十年的帥氣印象一次埋葬，也很符合電影海報中他手拿一把超大鏟子，到底是要埋、還是要挖出什麼大秘寶？

電影中為了挽救世界危機，Tom Cruise以高智商、財富、權謀手段操控各國政要，同時片中金句連發包含「我們控制不了大自然，至少可以帶風向」或是「其他方法都失敗了，你就用真相打擊他們！」挖苦意味濃厚。

別看這部戲似乎以Tom Cruise掛帥，戲中演員也是一流之選，包含以《憐憫的種類》拿下2024坎城影帝的Jesse Plemons，2006與2026相隔20年二度稱霸柏林影展銀熊獎的德國影后Sandra Hüller、英國男演員Riz Ahmed，演技都在平均水準之上；同時電影演員名單除了阿湯哥掛帥，電影由墨西哥名導Alejandro G. Iñárritu執導，他曾拍出包含《鳥人》、《靈魂的重量》、《火線交錯》、《神鬼獵人》多部好片；其中《鳥人》和《神鬼獵人》更讓他在2015、2016兩年皆獲奧斯卡最佳導演，也是史上第三位「連莊」的金獎大導，因此電影的戲劇性、深度都格外讓人期待。

同時已有眼尖歐美影迷發現，電影多個場景都神似名導史丹利庫柏力克1964年的《奇愛博士》（Dr. Strangelove），該片同樣也為黑色幽默調性，或許可在電影中考考大家眼力；也由於阿湯哥演出超級富豪，只見他穿戴上美式西部牛仔帽、西部領結、蟒蛇皮鞋、手拿一把鏟子，浮誇百分百，同時左手上還有一只出自頂級手表品牌江詩丹頓Vacheron Constantin的Overseas系列GMT腕表，展現符合頂級階層的品味人設。

但其實阿湯哥也曾在另一部由Ben Stiller主演的《開麥拉驚魂》中有過相似誇張演出，他演出電影大亨Les Grossman集暴躁、肥胖、權謀於一身，並配戴一款PANERAI的Luminor GMT PAM00063腕表；高明的化妝技巧讓人到電影後半段才覺得似曾相識，更讓結尾的跳舞成為一時網路迷因。

江詩丹頓的這款Oversea GMT表款系列名稱中譯為「縱橫四海」，相當符合Tom Cruise劇中超級富翁、霸氣、征服的人設。也由於電影名稱為「挖掘者」，最後Tom Cruise會挖出什麼驚人秘辛或荒唐場面，電影預計將在10月於台灣上映，就等大家一起期待或進電影院，驚喜、挖挖挖～！

《挖掘者》電影將在10月上映，電影並與《時代》雜誌合作，設計出宛如封面人物的視覺，讓電影中角色登上封面，展現電影中的超級成功人士人設。圖／翻攝自IG@time
《挖掘者》電影將在10月上映，電影並與《時代》雜誌合作，設計出宛如封面人物的視覺，讓電影中角色登上封面，展現電影中的超級成功人士人設。圖／翻攝自IG@time

《挖掘者》電影由墨西哥名導Alejandro G. Iñárritu執導，由其執導的《鳥人》和《神鬼獵人》更讓他在2015、2016兩年皆獲奧斯卡最佳導演，是史上第三位「連莊」的金獎大導。圖／翻攝自IG@theacademy
《挖掘者》電影由墨西哥名導Alejandro G. Iñárritu執導，由其執導的《鳥人》和《神鬼獵人》更讓他在2015、2016兩年皆獲奧斯卡最佳導演，是史上第三位「連莊」的金獎大導。圖／翻攝自IG@theacademy

電影中阿湯哥演出超級富豪，並配戴上一款江詩丹頓的Overseas GMT腕表、金光閃閃。圖／Vacheron Constantin提供
電影中阿湯哥演出超級富豪，並配戴上一款江詩丹頓的Overseas GMT腕表、金光閃閃。圖／Vacheron Constantin提供

阿湯哥在電影中形象集合老妝、禿頭、肥胖於一身，一改過去在大螢幕上的帥氣印象。圖／翻攝自IG@diggerthemovie
阿湯哥在電影中形象集合老妝、禿頭、肥胖於一身，一改過去在大螢幕上的帥氣印象。圖／翻攝自IG@diggerthemovie

透明底蓋還可欣賞江詩丹頓Overseas GMT腕表的精密機芯，包含飾有羅盤圖騰的K金自動盤，象徵該系列的旅行、冒險、突破精神。圖／Vacheron Constantin提供
透明底蓋還可欣賞江詩丹頓Overseas GMT腕表的精密機芯，包含飾有羅盤圖騰的K金自動盤，象徵該系列的旅行、冒險、突破精神。圖／Vacheron Constantin提供

柏林影展 湯姆克魯斯

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