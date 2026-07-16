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7-ELEVEN AI 拉麵機來了！90秒出餐、半夜也有現煮拉麵、台式湯麵

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超持續透過數位科技創新生活體驗，自去年11月便攜手Yo-Kai Express，全台率先引進AI 智慧熱食自動販賣機，獨家進駐高科技廠辦、風景區等高需求商場。圖／統一超提供
統一超持續透過數位科技創新生活體驗，自去年11月便攜手Yo-Kai Express，全台率先引進AI 智慧熱食自動販賣機，獨家進駐高科技廠辦、風景區等高需求商場。圖／統一超提供

看準暑假旅遊熱潮與高科技廠辦全天候餐飲需求，統一超（2912）持續擴大AI智慧餐飲布局。7-ELEVEN宣布攜手AI智慧熱食自動販賣機品牌Yo-Kai Express，再新增桃園美光及日月潭水社商場兩處據點，主打最快90秒即可出餐，提供日式拉麵、台式湯麵等多款現煮熱食，搶攻科技人深夜用餐及觀光景區即食商機。

為滿足暑期旅遊旺季、廠辦日常餐飲需求，統一超持續擴大與AI 智慧熱食自動販賣機創新先鋒「Yo-Kai Express」合作，領先全台引進AI 智慧熱食自動販賣機經營，一機享有日式拉麵到台式湯麵等人氣餐飲品牌聯名熱食，提供國際化且豐富的星級菜單，已於高人流的高科技廠辦「桃園美光」及風景區「日月潭水社商場」兩大商場進駐，美光員工、日月潭旅客已搶先體驗!

統一超商持續透過數位科技創新生活體驗，自去年11月便攜手Yo-Kai Express，全台率先引進AI 智慧熱食自動販賣機，獨家進駐高科技廠辦、風景區等高需求商場，以極速烹飪、非微波食品、邊緣 AI 技術三大特色，讓消費者從點餐、電子支付到機器完成加熱出餐，在台就能體驗聞名全球的「90秒送出一碗現煮熱騰騰拉麵」科技大作。

統一超經營商場14年來觀察到，對於高強度、24小時輪班的高科技產業而言，如何在非正餐時段快速取得高品質熱食，一直是顧客關注的痛點，此外，風景區所面臨的產品差異化，如何讓遊客可以享用到不同餐點，並與區域商品區隔化，一直是深入各商圈經營的思考點。瞄準Yo-Kai Express AI 智慧熱食自動販賣透過AI 數據系統，調控不同餐點的最佳烹調參數，以提供消費者新鮮現做、熱騰騰的餐食，為廠辦型企業員工的深夜食堂解方，更是風景區顧客社群打卡的話題美食，搶占科技人與遊客的味蕾。

7-ELEVEN 拉麵 日月潭

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