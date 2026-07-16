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全聯最大旗艦店來了！600坪賣場這天開幕 健身房、3C、全酒窖一次逛

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯複合店布局再升級，進德店打造一站式生活新據點。圖／全聯提供
全聯複合店布局再升級，進德店打造一站式生活新據點。圖／全聯提供

全聯持續拓展大型店及複合店布局，位於台中市東區進德路200號的「全聯進德店」，打造目前全聯坪數最大的複合店，其中一樓全聯賣場超過600坪，將於7月18日率先開幕。除了完整生鮮、乾貨及生活用品外，也導入「全電器」、「全酒窖」等特色專區，並引進三井3C、震旦通訊等品牌，提供消費者更豐富的一站式購物體驗。

進德店規劃地上四層，除一樓全聯賣場及電器品牌專櫃外，二樓將規劃餐飲服務，三樓則引進健身工廠，提供健身運動服務，打造結合採買、飲食與健康管理的一站式生活場域；相關品牌進駐及營運資訊將依規劃陸續公開。

進德店位於台中東區核心生活圈，鄰近台中車站、建國市場及三井LaLaport，周邊集結住宅、商辦、學校及交通轉運人流，具備穩定且多元的消費需求，也看好東區持續發展帶來的商圈成長潛力。全聯表示，過去多以社區型門市為主，隨著消費型態改變及大型商圈發展，近年持續拓展大型店及複合店布局，目前全台共有4間500坪以上全聯複合店，其中進德店規模最大，也展現全聯持續整合大全聯量販資源及異業合作優勢，打造更完整的生活服務場域，讓便利不只停留在日常採買，更延伸至消費者生活的各種需求，提供更便利、更豐富的一站式購物體驗。

全聯台中進德店將於7月18日上午8點正式開幕，營業時間至晚間11點。為歡慶新店登場，開幕首日推出多項驚喜優惠回饋消費者：上午9點推出首波「開幕排隊價」，雞蛋10入每盒只要10元（限量100名，售完為止）；上午11點再推出第二波「開幕排隊禮」，凡出示台中進德店當日不限金額發票任1張，即可兌換指定品項刮鬍刀1份（限量60名，送完為止）。此外，開幕當天還有多項生鮮限時促銷及品牌滿額贈活動；使用全支付單筆消費滿1,000元，即可獲贈100元全聯禮券一張（限量2,000張，活動詳情依店內公告為主）。

同步進駐的震旦通訊與三井3C也將於7月18日~7月19日舉辦聯合開幕慶，祭出多項優惠及好禮，其中7月18日開幕當天單筆消費滿5,000元，即贈500元全聯禮券（限量30名），讓消費者除了享受全新複合店型購物體驗，也能搶優惠、買得更超值。

全聯 東區 坪數

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