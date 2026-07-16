船去橋回 十三行博物館1日低碳暢遊淡水河兩岸即將啟航

新北市立十三行博物館全新推出「綠遊雙岸」低碳走讀，獨特環狀動線去程搭船從河面仰望淡江大橋，回程電動車登上橋面俯瞰河口，沿途還有沉浸式聲音劇場、千年考古文化、觀音山柚香饗宴，30日啟航深度感受淡水河口自然與人文。

「綠遊雙岸-八里淡水低碳走讀」集結最具代表性體驗，由知名跨界展演團隊「明日和合製作所」操刀的沉浸式聲音劇場「八里聲音漫遊」，串聯八里渡船頭、開台天后宮等5大景點，讓遊客隨著歌曲感受八里的歷史，並由專業文史工作者領路走讀，沿途細說廟宇與軍事遺構的故事。

途中走進十三行博物館由導覽人員帶領，透過煉鐵技術與史前貿易網絡認識千年前以河海為路的十三行人。壓軸觀音山桃樂絲農場以自產文旦入菜的柚香風味餐，結合果園生態導覽與柚子手工皂DIY，讓旅人品味山林風土，也把手作紀念帶回家。

全程以渡輪、單車及電動車接駁串起1日移動，處處是風景。渡輪航程中從河面仰望淡江大橋橫跨河口的壯闊橋身，左岸自行車道沿線則有淡江大橋映著河面，更可就近觀察挖子尾濕地的紅樹林生態，一路綠蔭相伴。

山區路段則特別與純電動車隊ZEMO零邁移動合作，接駁載送遊客登上觀音山，車行零排放、安靜平穩，讓低碳理念延續到無法步行與騎乘的路段，回程接駁更直接上淡江大橋，居高俯瞰淡水河出海口與八里左岸全景。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行人千年前就以河海為路、就地取材，是這片土地上最早的低碳生活家，「綠遊雙岸」把這份千年的生活智慧帶出展廳，串聯渡船頭航線、左岸濕地與觀音山農家，期盼民眾在親身走讀中體會人與土地的連結，讓低碳從一日旅程走進日常生活。

首發場30日啟航，8至12月每月1場，每人999元，17日上午9時開放報名，每梯次限額30人、額滿為止，更多資訊請至活動官網或十三行粉絲專頁查詢。

觀音山桃樂絲農場生態導覽，還可享用柚香風味餐。圖／十三行博物館提供

十三行博物館與Zemo零邁移動合作，打造免千元低碳綠遊，全程以渡輪、單車及電動車接駁串起1日移動，處處是風景。圖／十三行博物館提供