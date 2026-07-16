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手搖先等等！3大品牌推夏季茶飲新品 最低一杯不到10元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台灣麒麟「生茶」全系列煥新登場，透過全新包裝設計與升級茶飲風味，詮釋「喝口生茶 發現日常新風景」的品牌主張。圖／台灣麒麟提供
台灣麒麟「生茶」全系列煥新登場，透過全新包裝設計與升級茶飲風味，詮釋「喝口生茶 發現日常新風景」的品牌主張。圖／台灣麒麟提供

炎炎夏日帶動消暑商機，茶飲品牌也紛紛推出新品搶市。從無糖純茶、日式焙茶到果香茶飲，今年夏天包括KIRIN生茶、雀巢茶品與金車茶韻都推出新產品與活動，搶攻夏季冷飲市場。

台灣麒麟旗下KIRIN生茶延續「喝口生茶 發現日常新風景」品牌主張，全系列換上新包裝，同步升級茶飲風味。其中，生茶採用全新「凍結回甘製法」，降低苦澀感，呈現滑順回甘口感；焙茶則以「兩段式焙煎」帶出濃郁焙火香氣與自然甘甜。

配合暑假旅遊旺季，KIRIN生茶也推出「發現風景映像」發票登錄活動，即日起至9月30日，購買全系列商品並登錄發票即可累積點數抽獎，有機會獲得Nikon Z fc橄欖綠限量相機、tokyobike單車、一年份生茶等好禮，也能集點兌換品牌即可拍相機與保冷壺。

陪伴不少人成長的雀巢檸檬紅茶，則以沖泡粉包形式重磅回歸，延續經典酸甜茶香，只需加入冰水即可快速沖泡，一包可沖泡約500毫升，每杯換算不到8元，並添加維生素C，主打高CP值。

雀巢同步推出全新蜜桃風味茶，結合蜜桃果香與茶香，每包約47大卡，同樣添加維生素C，加入冰水與冰塊即可享受蜜桃系果茶，瞄準近年人氣持續攀升的蜜桃風味飲品市場。新品已陸續於全聯、大全聯、愛買及線上通路販售。

另一款新品則來自金車茶韻，品牌繼纖麥茶後，再推出全新「日式焙茶」，並邀請日本藝人大久保麻梨子擔任年度代言人。新品嚴選100%日本鹿兒島茶葉，攜手擁有78年歷史的製茶廠合作，並由日本最高十段茶師監修，以兩段式焙火工藝淬鍊出焙烤焦糖香與溫潤回甘風味，主打無糖、無香料，每瓶580毫升售價30元，已陸續於全聯、大全聯、愛買、萬家福及金車線上購上市。

金車茶韻攜手大久保麻梨子擔任年度代言人推出「日式焙茶」。即日起於全聯、大全聯、萬家福、愛買及金車線上購陸續上架。圖／金車提供
金車茶韻攜手大久保麻梨子擔任年度代言人推出「日式焙茶」。即日起於全聯、大全聯、萬家福、愛買及金車線上購陸續上架。圖／金車提供

NESTEA雀巢茶品推經典「雀巢檸檬紅茶」沖泡粉包、全新「雀巢蜜桃風味茶」，打造消暑的夏日茶飲。圖／雀巢提供
NESTEA雀巢茶品推經典「雀巢檸檬紅茶」沖泡粉包、全新「雀巢蜜桃風味茶」，打造消暑的夏日茶飲。圖／雀巢提供

手搖飲 暑假

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