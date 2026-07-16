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刮刮樂新品上市 「刮刮金樂透」與「財富密碼」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
刮刮樂「刮刮金樂透」、「財富密碼」新品上市。圖／台灣彩券提供
刮刮樂「刮刮金樂透」、「財富密碼」新品上市。圖／台灣彩券提供

台灣彩券16日推出2款刮刮樂新品「刮刮金樂透」與「財富密碼」，每張售價新臺幣200元，頭獎皆為200萬元。「刮刮金樂透」總中獎率31.6%；「財富密碼」總中獎率32%。

「刮刮金樂透」每張售價200元，為廣受民眾喜愛的益智延長型遊戲，採用「大樂透」對獎規則為玩法與票面設計，要讓民眾刮獎過程就像置身樂透開獎現場般充滿緊張感且刺激無比，每張票面上有一組01~49不重複的6個「金樂透號碼」與一個「特別號」，民眾選購時可任意挑選自己喜愛的號碼組合，只要「您的號碼」對中「金樂透號碼」3碼（含）以上或2碼（含）以上加「特別號」，即可依券面獎金表獲得對應獎金，若幸運全數對中6碼「金樂透號碼」即得頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過28萬個，頭獎200萬元共有8個，總中獎率31.6%。

「財富密碼」每張售價200元，票面融入多種型式密碼鎖元素設計，搭配竄升飛天的金幣，呈現出解密成功將贏得獎金的期待，遊戲玩法巧妙運用「數字密碼」概念，帶來邊刮邊解開財富密碼的刺激體驗，只要成功解鎖數字就能得獎金，共規劃3個遊戲區，遊戲1、2中只要任一直線、橫線或對角線刮出3個相同數字即得對應獎金，遊戲3若任一局「幸運密碼」的3個數字與「您的密碼」的3個數字皆完全相同，即得該局獎金，1,000元（含）以上的獎項超過15萬個，頭獎200萬元共有3個，總中獎率32%。

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