全台最大恐龍樂園來了！18隻巨獸現身 20米三角龍、水戰嗨翻暑假

暑假親子旅遊再添新亮點！高雄義大遊樂世界推出年度主題活動「恐龍穿越特洛伊」，18隻全動態巨型恐龍闖進希臘王國場景，包括20公尺高的三角龍家族、霸王龍、迅猛龍等人氣恐龍，還結合水戰、飛行劇院、考古體驗及互動秀，打造暑假最吸睛的恐龍樂園，活動將一路延續至2027年2月16日。

今年暑假限定活動以「神獸撞破時空之門、恐龍穿越希臘王國」為故事主軸，推出「義起希臘水戰」，邀請大小朋友拿起水槍，陪伴恐龍返回原本世界。園區同步規劃「勇闖侏儸紀」飛行劇院、「抱龍摩天輪」、「腕龍噴水秀」，以及全台首度亮相的火山舞台噴水恐龍，讓遊客邊消暑、邊沉浸在恐龍世界。

園區內共有18隻全動態恐龍分布各處，包括20公尺高的三角龍家族、霸王龍、迅猛龍、翼手龍、劍龍、偷蛋龍、蜀龍、異特龍等明星恐龍，其中超巨大三角龍家族成為入園最吸睛打卡點。

除了看恐龍，暑假期間還安排18場「恐龍吃吃秀」、16場「小小考古學家」體驗，以及「義大希臘節」夏令營與帝國戰士嘉年華，讓孩子透過化石挖掘、互動任務與表演，認識恐龍生態。

此外，園區同步推出恐龍主題套餐、恐龍餅乾、恐龍造型飲料瓶，以及水槍、水戰補給包等周邊商品。義大世界購物廣場同步推出神獸集章活動，完成指定任務可兌換限定贈品，並安排恐龍吃吃秀、小小考古學家等體驗。

義大遊樂世界表示，「恐龍穿越特洛伊」除了暑假活動外，下半年還將推出萬聖節「骨感恐龍萬聖趴」及冬季「雪花恐龍星光趴」等主題活動，持續打造兼具展演、互動與拍照打卡的親子旅遊新亮點。

義大遊樂世界「勇闖侏儸紀」飛行劇院、「抱龍摩天輪」、「腕龍噴水秀」與神獸打卡點「呆萌大神獸」等體驗，讓遊客全程感受恐龍闖入希臘場景的沉浸式氛圍。圖／義大開發提供