大韓航空回歸中部！台中－仁川最低75折起

中部的旅客久等了！大韓航空宣布將回歸中部市場，自今年10月25日起，將正式重啟「台中 ⇌ 首爾（仁川）」的每日直航服務，以A220-300執行，為中部旅客提供更頂級、便利的飛行選擇。為歡慶復航，大韓航空講祭出台北出發飛首爾、釜山祭出最低NT$5200 起（未稅）的特惠，台中仁川線更享有天天出發65折起、往返NT$4000起（未稅）的限時優惠。

大韓航空近年正積極推進與韓亞航空的合併案，預計於2026年12月17日前正式合併，合併後大韓航空將躍升為具備世界級營運規模的全球頂尖航空公司。在集團合併、航網大擴局的關鍵期，大韓航空台中線的復航，不僅優化了台韓兩地的空中連結效率，更將透過標準化的高質感頂級服務與舒適客艙體驗，讓中部出發的旅客能輕鬆遊韓、暢遊全球。

即日起至7 月31日止，凡透過大韓航空官網或官方 APP 購買台中直飛仁川的單程或往返機票，即可享有限時折扣，票價皆包含每人乙件23公斤的免費託運行李。此外，為回饋中部旅客，活動期間內購買台中出發來回機票，即可加碼參加抽獎，有機會將「旅行折疊單肩包」、「MiiR 聯名真空保溫杯」、「Travelmate 聯名行李箱套」及「Monami 聯名高級原子筆」等限量大韓航空精緻周邊好禮帶回家。

大韓航空也將於7月17日至8月9日期間，特別參與台北信義區ATT 4 FUN「K-ARTIST 韓風盛夏」暑期主題活動，現場消費滿額即可參加刮刮卡抽獎活動，幸運兒有機會直接把「首爾雙人來回機票」贏回家。