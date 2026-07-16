快訊

距溢流口只差1公尺！花蓮萬里溪堰塞湖下午3時發紅色警戒

三峽死亡車禍！女騎士遭曳引車撞擊 下半身重創當場不治

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲2000萬交保遭撤銷 發回台中地院重裁

聽新聞
0:00 / 0:00

大韓航空回歸中部！台中－仁川最低75折起

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
大韓航空10月25日重啟台中直飛仁川，天天出發65折起。圖／大韓航空提供
大韓航空10月25日重啟台中直飛仁川，天天出發65折起。圖／大韓航空提供

中部的旅客久等了！大韓航空宣布將回歸中部市場，自今年10月25日起，將正式重啟「台中 ⇌ 首爾（仁川）」的每日直航服務，以A220-300執行，為中部旅客提供更頂級、便利的飛行選擇。為歡慶復航，大韓航空講祭出台北出發飛首爾、釜山祭出最低NT$5200 起（未稅）的特惠，台中仁川線更享有天天出發65折起、往返NT$4000起（未稅）的限時優惠。

大韓航空近年正積極推進與韓亞航空的合併案，預計於2026年12月17日前正式合併，合併後大韓航空將躍升為具備世界級營運規模的全球頂尖航空公司。在集團合併、航網大擴局的關鍵期，大韓航空台中線的復航，不僅優化了台韓兩地的空中連結效率，更將透過標準化的高質感頂級服務與舒適客艙體驗，讓中部出發的旅客能輕鬆遊韓、暢遊全球。

即日起至7 月31日止，凡透過大韓航空官網或官方 APP 購買台中直飛仁川的單程或往返機票，即可享有限時折扣，票價皆包含每人乙件23公斤的免費託運行李。此外，為回饋中部旅客，活動期間內購買台中出發來回機票，即可加碼參加抽獎，有機會將「旅行折疊單肩包」、「MiiR 聯名真空保溫杯」、「Travelmate 聯名行李箱套」及「Monami 聯名高級原子筆」等限量大韓航空精緻周邊好禮帶回家。

大韓航空也將於7月17日至8月9日期間，特別參與台北信義區ATT 4 FUN「K-ARTIST 韓風盛夏」暑期主題活動，現場消費滿額即可參加刮刮卡抽獎活動，幸運兒有機會直接把「首爾雙人來回機票」贏回家。

大韓航空 台中 航空公司

延伸閱讀

今夏最韓！《K-ARTIST 韓風盛夏》五大韓國人氣插畫IP現身信義ATT 再抽首爾雙人機票

長榮航空推夏季限時優惠 香港來回3244元、日本最低6137元起

福岡超夯 華航慶祝開航半世紀 深耕東北亞再開2線、2處增班

飛越半世紀！華航慶祝福岡航線開航 50 周年

相關新聞

船去橋回 十三行博物館1日低碳暢遊淡水河兩岸即將啟航

新北市立十三行博物館全新推出「綠遊雙岸」低碳走讀，獨特環狀動線去程搭船從河面仰望淡江大橋，回程電動車登上橋面俯瞰河口，沿途還有沉浸式聲音劇場、千年考古文化、觀音山柚香饗宴，30日啟航深度感受淡水河口自然與人文。

手搖先等等！3大品牌推夏季茶飲新品 最低一杯不到10元

炎炎夏日帶動消暑商機，茶飲品牌也紛紛推出新品搶市。從無糖純茶、日式焙茶到果香茶飲，今年夏天包括KIRIN生茶、雀巢茶品與金車茶韻都推出新產品與活動，搶攻夏季冷飲市場。

刮刮樂新品上市 「刮刮金樂透」與「財富密碼」

台灣彩券16日推出2款刮刮樂新品「刮刮金樂透」與「財富密碼」，每張售價新臺幣200元，頭獎皆為200萬元。「刮刮金樂透」總中獎率31.6%；「財富密碼」總中獎率32%。

大韓航空回歸中部！台中－仁川最低75折起

中部的旅客久等了！大韓航空宣布將回歸中部市場，自今年10月25日起，將正式重啟「台中 ⇌ 首爾（仁川）」的每日直航服務，以A220-300執行，為中部旅客提供更頂級、便利的飛行選擇。為歡慶復航，大韓航空講祭出台北出發飛首爾、釜山祭出最低NT$5200 起(未稅)的特惠，台中仁川線更享有天天出發65折起、往返NT$4000起(未稅)的限時優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。