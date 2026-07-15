88節蛋糕88折起！亞尼克7款「薄荷巧克力系」甜點　生乳捲、蛋糕上桌

繼2024年推出薄巧系列甜點後，「亞尼克」自即日起至9月30日推出「夏日涼感薄巧派對」，共計7款期間限定甜點登場。針對即將到來的父親節，並限時推出指定蛋糕88折起優惠方案。

亞尼克本次夏日涼感薄巧派對中，主打款「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」，使用冰淇淋專用的義大利薄荷醬，特別添加雙倍份量，搭配北海道奶霜，再加入比利時巧克力脆片，外層則是特黑巧克力泡芙蛋糕還有巧克力豆點綴，整體除了苦甜滋味外，還有薄荷草本的舒爽感，每條495元起。

同步新登場的「薄荷巧克力派」則是在派皮中填滿涼爽的薄荷奶霜，搭配脆皮巧克力與巧克力脆片，6吋980元。除此之外，還有升級版的「薄荷巧克力蛋糕」、「薄荷巧克力黑酷曲」等品項同步登場，為炎夏帶來不同的風味。

亞尼克今年針對父親節打造新品「酷酷歐多桑」造型蛋糕，將經典原味生乳捲化身成家裡永遠的歐多桑，每條980元起。「薄荷巧克力蛋糕」則以義大利薄荷醬與比利時巧克力共同打造迷人的清涼風味。以上兩款指定父親節蛋糕，自即日起至7月31日預購即享單顆95折，兩顆享88折優惠。此外，同場也推薦「提拉米蘇派」、「芋見布丁」等不同品項。

亞尼克「YTM蛋糕販賣」全台87站點迎接暑假，推出期間限定共5款盲盒口味，包括「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」、「三顆布丁生乳捲」、「宇治抹茶生乳捲」、「黃豆粉蕨餅生乳捲」與「原味生乳捲」，每盒售價392元，最高現省307元。

亞尼克父親節蛋糕，指定款預購單顆95折，兩顆88折。圖／亞尼克提供