快訊

地牛翻身！嘉義梅山鄉晚間發生規模4.0淺層地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

88節蛋糕88折起！亞尼克7款「薄荷巧克力系」甜點　生乳捲、蛋糕上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克薄荷巧克力派，6吋980元。圖／亞尼克提供
亞尼克薄荷巧克力派，6吋980元。圖／亞尼克提供

繼2024年推出薄巧系列甜點後，「亞尼克」自即日起至9月30日推出「夏日涼感薄巧派對」，共計7款期間限定甜點登場。針對即將到來的父親節，並限時推出指定蛋糕88折起優惠方案。

亞尼克本次夏日涼感薄巧派對中，主打款「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」，使用冰淇淋專用的義大利薄荷醬，特別添加雙倍份量，搭配北海道奶霜，再加入比利時巧克力脆片，外層則是特黑巧克力泡芙蛋糕還有巧克力豆點綴，整體除了苦甜滋味外，還有薄荷草本的舒爽感，每條495元起。

同步新登場的「薄荷巧克力派」則是在派皮中填滿涼爽的薄荷奶霜，搭配脆皮巧克力與巧克力脆片，6吋980元。除此之外，還有升級版的「薄荷巧克力蛋糕」、「薄荷巧克力黑酷曲」等品項同步登場，為炎夏帶來不同的風味。

亞尼克今年針對父親節打造新品「酷酷歐多桑」造型蛋糕，將經典原味生乳捲化身成家裡永遠的歐多桑，每條980元起。「薄荷巧克力蛋糕」則以義大利薄荷醬與比利時巧克力共同打造迷人的清涼風味。以上兩款指定父親節蛋糕，自即日起至7月31日預購即享單顆95折，兩顆享88折優惠。此外，同場也推薦「提拉米蘇派」、「芋見布丁」等不同品項。

亞尼克「YTM蛋糕販賣」全台87站點迎接暑假，推出期間限定共5款盲盒口味，包括「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」、「三顆布丁生乳捲」、「宇治抹茶生乳捲」、「黃豆粉蕨餅生乳捲」與「原味生乳捲」，每盒售價392元，最高現省307元。

亞尼克父親節蛋糕，指定款預購單顆95折，兩顆88折。圖／亞尼克提供
亞尼克父親節蛋糕，指定款預購單顆95折，兩顆88折。圖／亞尼克提供

亞尼克針對夏季推出「夏日涼感薄巧派對」，主打7款消暑甜點。圖／亞尼克提供
亞尼克針對夏季推出「夏日涼感薄巧派對」，主打7款消暑甜點。圖／亞尼克提供

巧克力 甜點 亞尼克

延伸閱讀

氣溫36度以上「吃肉次方享9折」！ 高雄市民「吃原燒送30隻白蝦」

黑松沙士聯名這一鍋！馬念先當會長 限定紅色千張豆腐紙超吸睛

藏壽司24款「名偵探柯南扭蛋」限時登場！ 滿額再送「柯南杯墊」帶回家

一鍋盡享鮑魚、鳳螺、玉米雞！ 深夜雞湯「鮑福記」開幕「花膠買1送1」

相關新聞

台南人氣老店「莊子土豆仁湯」突宣布無限期停業 網友臉書留言不捨

位在台南市中心，傳承三代、創立迄今約80年的台南知名甜湯老店「莊子土豆仁湯」，14日突在臉書公告，「因家中遭逢重大變故，已無法維持店面正常營業，即日起無限期停業」，消息一出讓不少老饕與在地民眾感到震驚與不捨。

88節蛋糕88折起！亞尼克7款「薄荷巧克力系」甜點　生乳捲、蛋糕上桌

繼2024年推出薄巧系列甜點後，「亞尼克」自即日起至9月30日推出「夏日涼感薄巧派對」，共計7款期間限定甜點登場。針對即將到來的父親節，並限時推出指定蛋糕88折起優惠方案。

海鰻魚、赤鯥、白魽入饌！辰壽司「沐夏套餐」必吃鰻魚釜飯

隨著時令轉變，「辰壽司／割烹」以Omakase的型態，規劃「沐夏」夏季料理，運用夏季代表性的旬味「鱧魚」以及赤鯥、竹筴魚等漁獲與當季食材，打造一場味覺旅程，讓賓客享受夏日旬味。

啤酒瓶變身台北地標杯！海尼根綠瓶華麗重生 全聯、萬家福滿額免費送

喝完的啤酒瓶不再只是回收物，也能成為兼具設計感與收藏價值的生活器物。海尼根台灣持續推動循環經濟，今年邁入第五年的「永續星釀里程杯」計畫，以台北城市景觀為靈感推出全新限量杯款，將無法再投入裝瓶使用的綠色玻璃重新製成杯具，讓廢棄玻璃化身為日常用品，也讓永續理念透過設計走進消費者生活。

威咖必收！噶瑪蘭限量推出水楢桶雙桶原酒 東方檀香融合熱帶果香

噶瑪蘭威士忌再推高端限量原酒，以日本珍稀水楢橡木桶為核心，首度攜手日本藝術家小松孝英打造藝術典藏系列，推出「噶瑪蘭水楢桶威士忌原酒」與「噶瑪蘭煙燻泥煤水楢桶威士忌原酒」，結合臺灣原生蝴蝶意象、手繪酒標與珍稀桶藝，將威士忌、藝術與自然生態融合為收藏作品。其中最高規格的「手繪典藏雙入組」建議售價8萬8,000元，「經典珍藏單入款」售價1萬8,000元，預訂8月1日起正式上市。

7-ELEVEN率先採用Apple Pay支付！uniopen會員綁定Apple錢包更便利

7-ELEVEN持續觀察生活消費趨勢開發各種數位便利服務，率零售通路之先推出uniopen會員加入Apple錢包服務，同時滿足多元消費族群需求，未持有信用卡的會員可直接透過會員卡完成累點與電子發票存入；習慣使用Apple Pay付款的消費者，則可於結帳時自動帶入會員身分，打造更直覺、更便利購物體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。