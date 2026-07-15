海鰻魚、赤鯥、白魽入饌！辰壽司「沐夏套餐」必吃鰻魚釜飯

隨著時令轉變，「辰壽司／割烹」以Omakase的型態，規劃「沐夏」夏季料理，運用夏季代表性的旬味「鱧魚」以及赤鯥、竹筴魚等漁獲與當季食材，打造一場味覺旅程，讓賓客享受夏日旬味。

辰壽司料理團隊由楊世安、楊世宇、周立弘等料理長坐鎮，本季的沐夏套餐採17道式設計，並特別加入多款酒餚料理，將冷菜、冷麵、蒸物等料理，搭配握壽司，展現出更豐富的節奏與層次。擔任開場的「苫小牧北寄貝」選用來自北海道苫小牧北寄貝，經備長炭炙燒後，搭配蘋果醋凍、白蘆筍、無花果等食材，在富有彈性的肉質中，還能感受到炭火餘韻以及酸甜清爽的風味。

「青海苔香酥白魚冷蛋」將柴魚冷蒸蛋搭配青海苔醬，並以酥炸白魚與紫蘇花點綴，同時兼具酥脆與柔滑兼具的多重口感，並帶有海苔鹹香與胡麻油的香氣。「海膽鮭魚卵佐甜蝦豆腐」則使用石川縣甜蝦蝦膏製成豆腐，佐以海膽、鮭魚卵與地膚子，堆疊出豐富的海洋氣息。

「鱧魚（海鰻魚）」在盛夏時最為肥美，被視為日本夏日旬味的代表性食材之一。「酸橘鱧魚海膽冷麵」選用來自兵庫縣淡路島的鱧魚，酥炸後搭配海膽與冷麵，並以德島酸橘醬與柚子皮提香。「對馬赤鯥」使用來自日本對馬的赤鯥，炭火燒烤後以紫蘇葉襯托出魚肉的細緻肉質與豐潤油脂香氣，入口風味飽滿。

針對握壽司，料理長以北海道七星米、夢美人等米種，規劃白醋飯與赤醋飯，並依照各個食材特色搭配。有機會吃得到真鯛、金目鯛、軟絲、白魽、昆布甜蝦，還有鮪魚大腹、小肌魚等不同魚種，各有不同特色與魅力。

最後擔任收尾的「鰻魚釜飯」，將鰻魚經過蒸、烤、蒸等繁複手法處理，除了將魚肉以剪刀斷刺，並將魚肉與魚皮分開烹調，能夠享受到蒲燒鰻魚肉的細緻鬆軟，也能享受鰻魚皮的香酥薄脆，立體感十足。全套售價6,000元。

針對割烹，辰割烹料理長池內史明也選用鱧魚、太刀魚、鮎魚女等食材作為主角，設計9道式的套餐。其中「淡路島鱧」，嚴選兵庫縣淡路島鱧魚，骨切後搭配蓴菜與高湯，襯托魚肉柔嫩細緻的口感與鮮甜旨味；另道「太刀」則使用一本釣的千葉縣太刀魚，入口柔嫩中帶有彈性，勾勒出盛夏海味的爽朗層次。

此外，割烹套餐中並設計「大分縣佐賀關•竹莢」、「小香魚天婦羅」、「青森縣鮎魚女」等不同佳餚，每套6,000元。

金目鯛握壽司。記者陳睿中／攝影

小肌魚握壽司。記者陳睿中／攝影

白魽握壽司。記者陳睿中／攝影

鰻魚釜飯。記者陳睿中／攝影

海膽鮭魚卵佐甜蝦豆腐。記者陳睿中／攝影

青海苔香酥白魚冷蛋。記者陳睿中／攝影

酸橘鱧魚海膽冷麵。記者陳睿中／攝影

鮪魚中腹握壽司。記者陳睿中／攝影

頂級對馬赤鯥。記者陳睿中／攝影

辰割烹「小香魚天婦羅」。圖／海峽會提供

苫小牧北寄貝。記者陳睿中／攝影