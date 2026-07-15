快訊

地牛翻身！嘉義梅山鄉晚間發生規模4.0淺層地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

海鰻魚、赤鯥、白魽入饌！辰壽司「沐夏套餐」必吃鰻魚釜飯

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
辰割烹「大分縣佐賀關．竹莢」。圖／海峽會提供
辰割烹「大分縣佐賀關．竹莢」。圖／海峽會提供

隨著時令轉變，「辰壽司／割烹」以Omakase的型態，規劃「沐夏」夏季料理，運用夏季代表性的旬味「鱧魚」以及赤鯥、竹筴魚等漁獲與當季食材，打造一場味覺旅程，讓賓客享受夏日旬味。

辰壽司料理團隊由楊世安、楊世宇、周立弘等料理長坐鎮，本季的沐夏套餐採17道式設計，並特別加入多款酒餚料理，將冷菜、冷麵、蒸物等料理，搭配握壽司，展現出更豐富的節奏與層次。擔任開場的「苫小牧北寄貝」選用來自北海道苫小牧北寄貝，經備長炭炙燒後，搭配蘋果醋凍、白蘆筍、無花果等食材，在富有彈性的肉質中，還能感受到炭火餘韻以及酸甜清爽的風味。

「青海苔香酥白魚冷蛋」將柴魚冷蒸蛋搭配青海苔醬，並以酥炸白魚與紫蘇花點綴，同時兼具酥脆與柔滑兼具的多重口感，並帶有海苔鹹香與胡麻油的香氣。「海膽鮭魚卵佐甜蝦豆腐」則使用石川縣甜蝦蝦膏製成豆腐，佐以海膽、鮭魚卵與地膚子，堆疊出豐富的海洋氣息。

「鱧魚（海鰻魚）」在盛夏時最為肥美，被視為日本夏日旬味的代表性食材之一。「酸橘鱧魚海膽冷麵」選用來自兵庫縣淡路島的鱧魚，酥炸後搭配海膽與冷麵，並以德島酸橘醬與柚子皮提香。「對馬赤鯥」使用來自日本對馬的赤鯥，炭火燒烤後以紫蘇葉襯托出魚肉的細緻肉質與豐潤油脂香氣，入口風味飽滿。

針對握壽司，料理長以北海道七星米、夢美人等米種，規劃白醋飯與赤醋飯，並依照各個食材特色搭配。有機會吃得到真鯛、金目鯛、軟絲、白魽、昆布甜蝦，還有鮪魚大腹、小肌魚等不同魚種，各有不同特色與魅力。

最後擔任收尾的「鰻魚釜飯」，將鰻魚經過蒸、烤、蒸等繁複手法處理，除了將魚肉以剪刀斷刺，並將魚肉與魚皮分開烹調，能夠享受到蒲燒鰻魚肉的細緻鬆軟，也能享受鰻魚皮的香酥薄脆，立體感十足。全套售價6,000元。

針對割烹，辰割烹料理長池內史明也選用鱧魚、太刀魚、鮎魚女等食材作為主角，設計9道式的套餐。其中「淡路島鱧」，嚴選兵庫縣淡路島鱧魚，骨切後搭配蓴菜與高湯，襯托魚肉柔嫩細緻的口感與鮮甜旨味；另道「太刀」則使用一本釣的千葉縣太刀魚，入口柔嫩中帶有彈性，勾勒出盛夏海味的爽朗層次。

此外，割烹套餐中並設計「大分縣佐賀關•竹莢」、「小香魚天婦羅」、「青森縣鮎魚女」等不同佳餚，每套6,000元。

金目鯛握壽司。記者陳睿中／攝影
金目鯛握壽司。記者陳睿中／攝影

小肌魚握壽司。記者陳睿中／攝影
小肌魚握壽司。記者陳睿中／攝影

白魽握壽司。記者陳睿中／攝影
白魽握壽司。記者陳睿中／攝影

鰻魚釜飯。記者陳睿中／攝影
鰻魚釜飯。記者陳睿中／攝影

海膽鮭魚卵佐甜蝦豆腐。記者陳睿中／攝影
海膽鮭魚卵佐甜蝦豆腐。記者陳睿中／攝影

青海苔香酥白魚冷蛋。記者陳睿中／攝影
青海苔香酥白魚冷蛋。記者陳睿中／攝影

酸橘鱧魚海膽冷麵。記者陳睿中／攝影
酸橘鱧魚海膽冷麵。記者陳睿中／攝影

鮪魚中腹握壽司。記者陳睿中／攝影
鮪魚中腹握壽司。記者陳睿中／攝影

頂級對馬赤鯥。記者陳睿中／攝影
頂級對馬赤鯥。記者陳睿中／攝影

辰割烹「小香魚天婦羅」。圖／海峽會提供
辰割烹「小香魚天婦羅」。圖／海峽會提供

苫小牧北寄貝。記者陳睿中／攝影
苫小牧北寄貝。記者陳睿中／攝影

有馬山椒煮鮑魚。記者陳睿中／攝影
有馬山椒煮鮑魚。記者陳睿中／攝影

鰻魚 壽司 北海道

延伸閱讀

日本人夏天都吃什麼？ 台網友人氣推薦排行揭曉必吃美食TOP 5

一鍋盡享鮑魚、鳳螺、玉米雞！ 深夜雞湯「鮑福記」開幕「花膠買1送1」

氣溫36度以上「吃肉次方享9折」！ 高雄市民「吃原燒送30隻白蝦」

不用飛法國！亞都麗緻16道法式新菜登場 煙燻牛舌、侏羅黃酒燉雞必吃

相關新聞

台南人氣老店「莊子土豆仁湯」突宣布無限期停業 網友臉書留言不捨

位在台南市中心，傳承三代、創立迄今約80年的台南知名甜湯老店「莊子土豆仁湯」，14日突在臉書公告，「因家中遭逢重大變故，已無法維持店面正常營業，即日起無限期停業」，消息一出讓不少老饕與在地民眾感到震驚與不捨。

海鰻魚、赤鯥、白魽入饌！辰壽司「沐夏套餐」必吃鰻魚釜飯

隨著時令轉變，「辰壽司／割烹」以Omakase的型態，規劃「沐夏」夏季料理，運用夏季代表性的旬味「鱧魚」以及赤鯥、竹筴魚等漁獲與當季食材，打造一場味覺旅程，讓賓客享受夏日旬味。

啤酒瓶變身台北地標杯！海尼根綠瓶華麗重生 全聯、萬家福滿額免費送

喝完的啤酒瓶不再只是回收物，也能成為兼具設計感與收藏價值的生活器物。海尼根台灣持續推動循環經濟，今年邁入第五年的「永續星釀里程杯」計畫，以台北城市景觀為靈感推出全新限量杯款，將無法再投入裝瓶使用的綠色玻璃重新製成杯具，讓廢棄玻璃化身為日常用品，也讓永續理念透過設計走進消費者生活。

威咖必收！噶瑪蘭限量推出水楢桶雙桶原酒 東方檀香融合熱帶果香

噶瑪蘭威士忌再推高端限量原酒，以日本珍稀水楢橡木桶為核心，首度攜手日本藝術家小松孝英打造藝術典藏系列，推出「噶瑪蘭水楢桶威士忌原酒」與「噶瑪蘭煙燻泥煤水楢桶威士忌原酒」，結合臺灣原生蝴蝶意象、手繪酒標與珍稀桶藝，將威士忌、藝術與自然生態融合為收藏作品。其中最高規格的「手繪典藏雙入組」建議售價8萬8,000元，「經典珍藏單入款」售價1萬8,000元，預訂8月1日起正式上市。

7-ELEVEN率先採用Apple Pay支付！uniopen會員綁定Apple錢包更便利

7-ELEVEN持續觀察生活消費趨勢開發各種數位便利服務，率零售通路之先推出uniopen會員加入Apple錢包服務，同時滿足多元消費族群需求，未持有信用卡的會員可直接透過會員卡完成累點與電子發票存入；習慣使用Apple Pay付款的消費者，則可於結帳時自動帶入會員身分，打造更直覺、更便利購物體驗。

日本「全家」最夯FAMIMA登台！ 台灣「全家」限量開賣12款東京同款新品

近期在日本掀起熱議話題的FAMIMA，台灣全家便利商店也買得到！潮流教父NIGO®於2025年起擔任日本「全家」創意總監，為迎接日本「全家」45周年，NIGO®與日本頂尖團隊打造日本FamilyMart首間旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」，期望在日常生活中創造令人雀躍的購物體驗；更首度推出結合FamilyMart經典字母「F」與第一代Logo元素的官方吉祥物「FAMIMA」，充滿話題性的官方IP不僅藏身於日本麻布台旗艦店，也將融入一系列限定生活雜貨、文具和Convenience Wear聯名商品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。