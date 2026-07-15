啤酒瓶變身台北地標杯！海尼根綠瓶華麗重生 全聯、萬家福滿額免費送

喝完的啤酒瓶不再只是回收物，也能成為兼具設計感與收藏價值的生活器物。海尼根台灣持續推動循環經濟，今年邁入第五年的「永續星釀里程杯」計畫，以台北城市景觀為靈感推出全新限量杯款，將無法再投入裝瓶使用的綠色玻璃重新製成杯具，讓廢棄玻璃化身為日常用品，也讓永續理念透過設計走進消費者生活。

海尼根台灣近年積極推動「回收綠瓶計畫（RGB）」，透過玻璃瓶回收再裝瓶機制，每支綠色玻璃瓶最高可循環使用25次，從源頭降低資源浪費與廢棄物產生。而對於已破損、無法再次裝瓶的玻璃瓶，品牌則透過再生工藝賦予新生命，持續延伸玻璃材料的使用價值。

今年推出的第五代「永續星釀里程杯」，首度以「台北城市」為設計主題，杯身刻畫故宮博物院、國父紀念館、彩虹橋及貓空纜車等代表性地標，透過細膩雕刻呈現城市輪廓，希望讓消費者在日常使用中，也能感受台北獨有的風景記憶。

海尼根表示，累計推動至今，「永續星釀里程杯」計畫已去化約3.3公噸廢棄玻璃，相當於約1.7萬支海尼根綠色玻璃瓶，持續將原本可能成為廢棄物的材料轉化為可長期使用的生活用品，落實循環再利用。

環境部資源循環署也表示，淨零轉型不只是減少廢棄物，更重要的是讓資源持續循環。企業若能將循環經濟概念轉化為消費者願意使用、願意保留的產品，有助於提升全民參與綠色生活的意願，進一步擴大永續影響力。

海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋指出，永續不一定要以艱澀的方式傳達，而是透過兼具美感與實用性的產品，讓消費者因喜愛而願意長期使用，自然延長產品生命週期，也讓循環經濟真正融入生活。

今年夏季限定的「永續星釀里程杯」即日起於全聯推出指定促銷活動，購買海尼根經典或海尼根星銀指定多入組兩組即可獲得；7月29日起也將於萬家福、樂家康等通路推出海尼根全系列商品消費滿358元贈杯活動，數量有限，送完為止。更多資訊請參閱海尼根企業官方IG。

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海尼根第五代星釀里程杯-全聯款。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康