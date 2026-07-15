威咖必收！噶瑪蘭限量推出水楢桶雙桶原酒 東方檀香融合熱帶果香
噶瑪蘭威士忌再推高端限量原酒，以日本珍稀水楢橡木桶為核心，首度攜手日本藝術家小松孝英打造藝術典藏系列，推出「噶瑪蘭水楢桶威士忌原酒」與「噶瑪蘭煙燻泥煤水楢桶威士忌原酒」，結合臺灣原生蝴蝶意象、手繪酒標與珍稀桶藝，將威士忌、藝術與自然生態融合為收藏作品。其中最高規格的「手繪典藏雙入組」建議售價8萬8,000元，「經典珍藏單入款」售價1萬8,000元，預訂8月1日起正式上市。
金車集團董事長李玉鼎表示，水楢桶珍貴之處不僅來自近百年樹齡及繁複製桶工藝，更象徵時間與自然共同孕育的價值。今年適逢金車集團成立47周年，這次新品不只是噶瑪蘭在製酒工藝上的新嘗試，也希望結合日本桶藝、臺灣風土與藝術創作，向國際展現東方文化美學，並透過臺灣原生蝴蝶意象，喚起更多人對自然生態與永續議題的關注。
此次新品以向來被視為威士忌界珍稀素材的日本水楢橡木桶熟成，展現東方檀香、乳香、椰香與細膩辛香料風味，搭配噶瑪蘭標誌性的熱帶果香，呈現層次豐富且優雅的酒體；另一款煙燻泥煤版本則加入柔和泥煤氣息，平衡木質辛香，讓水楢桶特有的東方韻味更加鮮明。
除了酒液本身，噶瑪蘭此次也將藝術收藏概念導入產品設計。品牌邀請長期以自然為創作主題的日本藝術家小松孝英，以臺灣原生蝴蝶為靈感創作酒標，透過蝴蝶羽化蛻變的生命歷程，呼應威士忌歷經歲月熟成所累積的風味層次，同時藉由作品傳達森林保育、生物多樣性與永續共生等理念。
其中，「手繪典藏雙入組」共推出三組限量版本，每組收錄水楢桶與煙燻泥煤水楢桶兩款原酒，酒標分別描繪六種臺灣珍稀蝴蝶，每一瓶皆由藝術家親手繪製並親筆簽名，使每件作品都具備獨一無二的藝術性。「經典珍藏單入款」則選用臺灣具代表性的蝴蝶圖騰，共有六款酒標，以霧金酒標呈現畫作細節，兼具品飲與收藏價值。
在包裝設計方面，同樣呼應藝術主題，採用鋼琴烤漆木盒搭配蝶翼造型金屬飾件，透過光影變化展現蝴蝶振翅飛舞的意象，進一步串連酒液、酒標與包裝設計，完整呈現品牌希望傳遞的東方美學。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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