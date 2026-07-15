威咖必收！噶瑪蘭限量推出水楢桶雙桶原酒 東方檀香融合熱帶果香

噶瑪蘭威士忌再推高端限量原酒，以日本珍稀水楢橡木桶為核心，首度攜手日本藝術家小松孝英打造藝術典藏系列，推出「噶瑪蘭水楢桶威士忌原酒」與「噶瑪蘭煙燻泥煤水楢桶威士忌原酒」，結合臺灣原生蝴蝶意象、手繪酒標與珍稀桶藝，將威士忌、藝術與自然生態融合為收藏作品。其中最高規格的「手繪典藏雙入組」建議售價8萬8,000元，「經典珍藏單入款」售價1萬8,000元，預訂8月1日起正式上市。

金車集團董事長李玉鼎表示，水楢桶珍貴之處不僅來自近百年樹齡及繁複製桶工藝，更象徵時間與自然共同孕育的價值。今年適逢金車集團成立47周年，這次新品不只是噶瑪蘭在製酒工藝上的新嘗試，也希望結合日本桶藝、臺灣風土與藝術創作，向國際展現東方文化美學，並透過臺灣原生蝴蝶意象，喚起更多人對自然生態與永續議題的關注。

此次新品以向來被視為威士忌界珍稀素材的日本水楢橡木桶熟成，展現東方檀香、乳香、椰香與細膩辛香料風味，搭配噶瑪蘭標誌性的熱帶果香，呈現層次豐富且優雅的酒體；另一款煙燻泥煤版本則加入柔和泥煤氣息，平衡木質辛香，讓水楢桶特有的東方韻味更加鮮明。

除了酒液本身，噶瑪蘭此次也將藝術收藏概念導入產品設計。品牌邀請長期以自然為創作主題的日本藝術家小松孝英，以臺灣原生蝴蝶為靈感創作酒標，透過蝴蝶羽化蛻變的生命歷程，呼應威士忌歷經歲月熟成所累積的風味層次，同時藉由作品傳達森林保育、生物多樣性與永續共生等理念。

其中，「手繪典藏雙入組」共推出三組限量版本，每組收錄水楢桶與煙燻泥煤水楢桶兩款原酒，酒標分別描繪六種臺灣珍稀蝴蝶，每一瓶皆由藝術家親手繪製並親筆簽名，使每件作品都具備獨一無二的藝術性。「經典珍藏單入款」則選用臺灣具代表性的蝴蝶圖騰，共有六款酒標，以霧金酒標呈現畫作細節，兼具品飲與收藏價值。

在包裝設計方面，同樣呼應藝術主題，採用鋼琴烤漆木盒搭配蝶翼造型金屬飾件，透過光影變化展現蝴蝶振翅飛舞的意象，進一步串連酒液、酒標與包裝設計，完整呈現品牌希望傳遞的東方美學。

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「經典珍藏單入款」共有六款酒標。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「手繪典藏雙入組」為藝術家親繪六款臺灣原生蝴蝶，以水楢桶及煙燻泥煤水楢桶兩兩成對，組成三款限量雙入典藏版本，每瓶皆附藝術家親筆簽名。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭水楢桶發表會中，噶瑪蘭品牌創辦人金車集團會長李添財（右）與金車集團董事長李玉鼎合影。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭威士忌今日發表全新「水楢桶威士忌原酒」，邀請日本藝術家小松孝英（右）以臺灣山林珍稀原生蝴蝶為主題創作酒標。金車集團董事長李玉鼎與小松孝英作品合影，象徵工藝、藝術與自然之美的交融。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「經典珍藏入款」為噶瑪蘭水楢桶威士忌原酒及噶瑪蘭煙燻泥煤水楢桶威士忌原酒單瓶，容量700ml，建議售價18,000元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藝術家小松孝英以故鄉山野生態環境的變遷作為創作核心主軸，此次的創作主題——蝴蝶是小松老師最具代表性的創作主題之一。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康