快訊

國道一號五堵交流道重大車禍！拖吊車、貨櫃車相撞 司機當場喪命

獨／舅舅周麟無預警離世享壽73歲 外甥痛別「我們都很難過」

被動元件連環爆！禾伸堂也爆違約交割 金額達3,326萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN率先採用Apple Pay支付！uniopen會員綁定Apple錢包更便利

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN uniopen會員綁定Apple錢包，門市消費支付、累點、存發票一「嗶」搞定。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN uniopen會員綁定Apple錢包，門市消費支付、累點、存發票一「嗶」搞定。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN持續觀察生活消費趨勢開發各種數位便利服務，率零售通路之先推出uniopen會員加入Apple錢包服務，同時滿足多元消費族群需求，未持有信用卡的會員可直接透過會員卡完成累點與電子發票存入；習慣使用Apple Pay付款的消費者，則可於結帳時自動帶入會員身分，打造更直覺、更便利購物體驗。

Apple Pay向來重視安全與隱私，也是許多通勤族與上班族快速購物的重要支付工具。過去消費者結帳時，往往需要依序完成報電話、出示會員條碼、切換付款工具、存入電子發票等多個步驟，不僅增加等待時間，也可能產生個人資訊於公開場合曝露疑慮；此次7-ELEVEN推出全新會員服務，消費者將uniopen會員卡加入Apple錢包後，搭配Apple Pay付款，可同步完成支付、OPENPOINT累積及電子發票存入，讓結帳流程更加流暢、安全且便利。

7-ELEVEN號召全台Apple Pay愛用者綁定加入「uniopen會員生活圈」，不需額外報電話或刷讀會員條碼，只要使用Apple Pay就能完成支付、累點、存電子發票到uniopen會員載具，還可折抵OPENPOINT點數，1點折抵1元。

uniopen會員綁定Apple錢包，先開啟OPEN POINT APP首頁、點選右上角我的條碼；接著點選下方會員卡加到Apple錢包；最後點選加入Apple錢包完成會員綁定。

7-ELEVEN Apple

延伸閱讀

嗶一下就付款…他不解「台人為何還愛用現金」 網曝關鍵痛點

蘋果AI進入大陸有譜？陸工信部手機端側大模型備案 Apple智能在列

足球熱掀外送潮！foodomo祭超狂優惠：星巴克買一送一、滿＄711送77點

LINE Pay用戶快檢查！她意外發現多筆「自動扣款授權」網驚呼：快關掉

相關新聞

台南人氣老店「莊子土豆仁湯」突宣布無限期停業 網友臉書留言不捨

位在台南市中心，傳承三代、創立迄今約80年的台南知名甜湯老店「莊子土豆仁湯」，14日突在臉書公告，「因家中遭逢重大變故，已無法維持店面正常營業，即日起無限期停業」，消息一出讓不少老饕與在地民眾感到震驚與不捨。

7-ELEVEN率先採用Apple Pay支付！uniopen會員綁定Apple錢包更便利

7-ELEVEN持續觀察生活消費趨勢開發各種數位便利服務，率零售通路之先推出uniopen會員加入Apple錢包服務，同時滿足多元消費族群需求，未持有信用卡的會員可直接透過會員卡完成累點與電子發票存入；習慣使用Apple Pay付款的消費者，則可於結帳時自動帶入會員身分，打造更直覺、更便利購物體驗。

日本「全家」最夯FAMIMA登台！ 台灣「全家」限量開賣12款東京同款新品

近期在日本掀起熱議話題的FAMIMA，台灣全家便利商店也買得到！潮流教父NIGO®於2025年起擔任日本「全家」創意總監，為迎接日本「全家」45周年，NIGO®與日本頂尖團隊打造日本FamilyMart首間旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」，期望在日常生活中創造令人雀躍的購物體驗；更首度推出結合FamilyMart經典字母「F」與第一代Logo元素的官方吉祥物「FAMIMA」，充滿話題性的官方IP不僅藏身於日本麻布台旗艦店，也將融入一系列限定生活雜貨、文具和Convenience Wear聯名商品。

瞄準夏日高溫濕悶熱臭各種痛點 UNIQLO AIRism從內搭到單穿的舒適解方

36度以上的高溫，可能已是夏日新常態，一踏出門的濕、悶、熱、異味等各種不舒服的感受大大影響心情，針對夏日清爽穿搭需求，UNIQLO LifeWear提出全新夏日新對策，透過AIRism創新極細纖維打造出「吸濕排汗」、「清涼觸感」、「抗菌除臭」等機能。

街拍夯到聯名 Hailey Bieber操刀設計Gap聯名牛仔褲發售日價格曝光

Gap話題聯名一波接一波，這次攜手時尚名人Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列「The Hailey Jean」，以90年代的率性風格與Hailey Bieber個人穿搭美學為設計靈感，將Gap經典的寬鬆丹寧輪廓重新詮釋，此系列將於美東時間7月16日上午9點率先於美國開賣，陸續拓展至全球限定店鋪，台灣將於8月13日上市。

LV夏季最夢幻膠囊系列來了！ 船隻硬箱把旅行昇華為微型藝術

迎接2026年盛夏，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新High Summer膠囊系列，以「假日、樂趣與無憂生活」主題，從成衣、配件到包款，勾勒出輕盈而精緻的夏日衣櫥。系列靈感圍繞海濱度假與城市漫遊，透過酒椰葉錯視效果、Flower Minigram丹寧與運動風條紋元素，展現品牌對夏季穿搭的全新詮釋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。