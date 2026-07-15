7-ELEVEN率先採用Apple Pay支付！uniopen會員綁定Apple錢包更便利

7-ELEVEN持續觀察生活消費趨勢開發各種數位便利服務，率零售通路之先推出uniopen會員加入Apple錢包服務，同時滿足多元消費族群需求，未持有信用卡的會員可直接透過會員卡完成累點與電子發票存入；習慣使用Apple Pay付款的消費者，則可於結帳時自動帶入會員身分，打造更直覺、更便利購物體驗。

Apple Pay向來重視安全與隱私，也是許多通勤族與上班族快速購物的重要支付工具。過去消費者結帳時，往往需要依序完成報電話、出示會員條碼、切換付款工具、存入電子發票等多個步驟，不僅增加等待時間，也可能產生個人資訊於公開場合曝露疑慮；此次7-ELEVEN推出全新會員服務，消費者將uniopen會員卡加入Apple錢包後，搭配Apple Pay付款，可同步完成支付、OPENPOINT累積及電子發票存入，讓結帳流程更加流暢、安全且便利。

7-ELEVEN號召全台Apple Pay愛用者綁定加入「uniopen會員生活圈」，不需額外報電話或刷讀會員條碼，只要使用Apple Pay就能完成支付、累點、存電子發票到uniopen會員載具，還可折抵OPENPOINT點數，1點折抵1元。

uniopen會員綁定Apple錢包，先開啟OPEN POINT APP首頁、點選右上角我的條碼；接著點選下方會員卡加到Apple錢包；最後點選加入Apple錢包完成會員綁定。