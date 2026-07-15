日本「全家」最夯FAMIMA登台！ 台灣「全家」限量開賣12款東京同款新品

近期在日本掀起熱議話題的FAMIMA，台灣全家便利商店也買得到！潮流教父NIGO®於2025年起擔任日本「全家」創意總監，為迎接日本「全家」45周年，NIGO®與日本頂尖團隊打造日本FamilyMart首間旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」，期望在日常生活中創造令人雀躍的購物體驗；更首度推出結合FamilyMart經典字母「F」與第一代Logo元素的官方吉祥物「FAMIMA」，充滿話題性的官方IP不僅藏身於日本麻布台旗艦店，也將融入一系列限定生活雜貨、文具和Convenience Wear聯名商品。

為歡慶「FAMIMA PARK AZABUDAI」盛大開幕，台灣「全家」特別引進日本旗艦店限定商品，讓消費者不用飛日本，也能同步收藏東京最新潮流話題。本次推出的系列商品兼具設計感與實用性，除了全新FAMIMA IP圖樣的橡膠鑰匙圈、填充造型鑰匙圈可為包款增添吸睛亮點之外，更將FAMIMA元素巧妙融入Convenience Wear經典商品，推出日常百搭的經典中筒線襪、質感細緻的今治手帕巾，輕鬆點綴穿搭風格。

此外，也將復古經典的「太陽星星」Logo重現，推出托特包、環保購物袋等兼具機能與設計感的生活小物。

在全台195間Convenience Wear旗艦專區店舖更加碼販售太陽星星T恤及毛巾收納袋，滿足潮流迷的收藏需求。其中，Convenience Wear大人款中筒襪、今治手帕巾將於7月16日上午10點起搶先在「全家行動購」開賣，其餘商品則自7月20日起陸續於店舖上市。

上述所有商品皆為限量販售，售完為止。

今治手帕巾FAMIMA—白，售價179元，7月16日上午10點起「全家行動購」開賣、7月20日起「全家」實體店舖陸續開賣，限量售完為止。圖／全家便利商店提供

今治手帕巾FAMIMA—太陽星星，售價179元，7月16日上午10點起「全家行動購」開賣、7月20日起「全家」實體店舖陸續開賣，限量售完為止。圖／全家便利商店提供

短袖T恤—太陽星星，售價450元，7月20日起全家便利商店實體店舖之Convenience Wear旗艦專區陸續開賣，限量售完為止。圖／全家便利商店提供

環保購物袋捲式收納型（淺灰色），售價99元，7月20日起「全家」實體店舖陸續開賣，限量售完為止。圖／全家便利商店提供

中筒線襪—FAMIMA，共有4種尺寸，每款售價149元，7月16日上午10點起「全家行動購」開賣22-25cm、25-28cm尺寸之中筒線襪，7月20日起「全家」實體店舖陸續開賣，限量售完為止。圖／全家便利商店提供

橡膠鑰匙圈—太陽星星款、F款，每款售價199元，7月20日起「全家」實體店舖陸續開賣，限量售完為止。圖／全家便利商店提供

FAMIMA托特包—太陽星星，售價450元，7月20日起「全家」實體店舖陸續開賣，限量售完為止。圖／全家便利商店提供

毛巾收納袋—FAMIMA，售價450元，7月20日起「全家」實體店舖之Convenience Wear旗艦專區陸續開賣，限量售完為止。圖／全家便利商店提供