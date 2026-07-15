瞄準夏日高溫濕悶熱臭各種痛點 UNIQLO AIRism從內搭到單穿的舒適解方

36度以上的高溫，可能已是夏日新常態，一踏出門的濕、悶、熱、異味等各種不舒服的感受大大影響心情，針對夏日清爽穿搭需求，UNIQLO LifeWear提出全新夏日新對策，透過AIRism創新極細纖維打造出「吸濕排汗」、「清涼觸感」、「抗菌除臭」等機能。

如何透過日常穿著減少悶黏感、加速乾爽，並且維持舒適與體面，是許多人最在意的夏日課題。UNIQLO 2026帶來極端高溫舒適新對策，所推出的AIRism系列是與日本纖維大廠東麗（TORAY）共同開發創新纖維科技，主打極細纖維約為人類髮絲 1/10，帶來順滑觸感，並且汗水乾燥速度比棉質快約1.9倍，幫助肌膚維持乾爽。AIRism自推出以來每年持續進化，至今具備「乾爽（吸濕速乾）」、「肌膚面光滑」、「吸濕排汗」、「清涼觸感」、「除臭」、「抗菌」、「彈性」 ​​7大機能，為炎夏帶來舒適升級。

在夏日不同工作需求下，AIRism提供從內搭到單穿的夏日舒適解方。AIRism圓領T恤可作為襯衫內搭，快乾機能減少濕黏不適；輕薄滑順的 AIRism細肩帶背心，就像第二層肌膚可隱形於正式穿搭中又兼顧舒適；適合單穿的AIRism棉質寬版圓領T恤，兼具舒適與時尚，可自在穿梭在工作與社交聚會；AIRism抗異味網眼坦克背心與AIRism抗異味網眼V領T恤，幫助降低流汗後衣物黏膩與悶熱不適，抑制汗水異味。

AIRism研發至今，具備完整豐富產品系列，有50種以上單品提供全家人在各種夏日生活的舒適解方，從內著延伸至外出服、居家服、洋裝與童裝。

UNIQLO AIRism系列從內著延伸至外出服、居家服、洋裝與童裝，提供夏日生活舒適解方。圖／UNIQLO提供

UNIQLO AIRism系列從內著延伸至外出服、居家服、洋裝與童裝，提供夏日生活舒適解方。圖／UNIQLO提供