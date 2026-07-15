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華航台北-福岡航線開航50周年 每周36班飛往九州最密集

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航慶祝福岡航線開航 50 周年，董事長高星潢（左六）出席福岡當地慶祝晚宴，福岡縣知事服部誠太郎（右六）、山口縣知事村岡嗣政（左五）、台北駐福岡經濟文化辧事處處長陳銘俊（右五）、熊本縣副知事亀崎直隆（左三）、福岡市副市長光山裕朗（左二）、鹿兒島縣副知事藤本徳昭（右二）等貴賓到場祝賀。圖／華航提供
華航慶祝福岡航線開航 50 周年，董事長高星潢（左六）出席福岡當地慶祝晚宴，福岡縣知事服部誠太郎（右六）、山口縣知事村岡嗣政（左五）、台北駐福岡經濟文化辧事處處長陳銘俊（右五）、熊本縣副知事亀崎直隆（左三）、福岡市副市長光山裕朗（左二）、鹿兒島縣副知事藤本徳昭（右二）等貴賓到場祝賀。圖／華航提供

華航台北福岡航線迎來開航50周年，華航今天表示，福岡航線自開航以來串聯台灣與日本九州商務、觀光往來，見證九州發展為高科技產業、區域樞紐與文化重鎮。華航目前每周飛航桃園、高雄往返福岡22班，連同熊本、鹿兒島航班，每周共有36班飛航九州地區，為國籍航空中布局九州最密集的航空公司。

華航董事長高星潢出席福岡開航50周年慶祝晚宴時表示，福岡航線能穩健營運半世紀，感謝福岡縣政府、山口縣政府、福岡機場公司及合作夥伴長期支持，不僅促進台日觀光與經貿交流，更承載無數旅客珍貴回憶。未來華航將持續深耕東北亞市場，提供更便利、舒適的飛航服務，打造往返台日的重要空中橋樑。

慶祝福岡航線50周年，華航即日起至9月30日攜手九州在地餐飲品牌「竹乃屋」，在福岡飛往桃園、高雄航班推出限定聯名機上餐。商務艙提供「蒲燒鰻魚」，經濟艙則推出「香烤雞腿與肉丸佐海苔絲飯」，讓旅客在返台途中品嚐九州特色風味。

華航近年持續擴大日本航網，今年也是桃園－大阪關西及桃園－札幌航線開航20周年。華航規畫7月21日開航台中－沖繩、8月20日復飛桃園－富山每周兩班、8月22日起桃園－廣島增至每周6班，9月15日起高雄－沖繩增為每日1班，並將與旅行社合作推出台中－北九州期間限定包機，提供中部旅客更多赴日選擇，滿足商務、觀光等多面向的旅運需求。

華航董事長高星潢在晚宴中表示，未來將持續深耕東北亞市場，提供旅客更加便利舒適的飛航服務，打造往返台灣與日本的重要空中橋樑。圖／華航提供
華航董事長高星潢在晚宴中表示，未來將持續深耕東北亞市場，提供旅客更加便利舒適的飛航服務，打造往返台灣與日本的重要空中橋樑。圖／華航提供

華航 台北 福岡 航線

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