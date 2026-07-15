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街拍夯到聯名 Hailey Bieber操刀設計Gap聯名牛仔褲發售日價格曝光

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Gap攜手Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列「The Hailey Jean」，台灣將於8月13日上市。圖／Gap提供
Gap攜手Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列「The Hailey Jean」，台灣將於8月13日上市。圖／Gap提供

Gap話題聯名一波接一波，這次攜手時尚名人Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列「The Hailey Jean」，以90年代的率性風格與Hailey Bieber個人穿搭美學為設計靈感，將Gap經典的寬鬆丹寧輪廓重新詮釋，此系列將於美東時間7月16日上午9點率先於美國開賣，陸續拓展至全球限定店鋪，台灣將於8月13日上市。

Gap與Hailey Bieber的合作緣起於去年盛夏期間，Hailey Bieber屢屢被捕捉到穿著Gap低腰及寬鬆版型牛仔褲的街拍畫面，引發Gap牛仔褲熱賣，成為雙方合作的契機。然而她與Gap的緣分卻遠早於此。Hailey Bieber表示：「Gap從我小時候開始就是衣櫃裡不可或缺的一部分，這次合作對我來說一切都非常自然。1996是我出生的那一年，而我一直從90年代的文化汲取許多穿搭靈感，那個年代的人們穿著丹寧時所展現的自在態度，始終深深吸引著我。我希望這次的形象廣告與系列商品，都能將那份輕鬆率性的精神，以兼具現代感、懷舊氛圍與個人風格的方式重新呈現。」

The Hailey Jean系列由Gap與Hailey Bieber共同設計，全系列採用100%純棉丹寧布料，以Hailey Bieber日常最喜歡的Gap丹寧版型出發，共有2款，各搭配3種專屬刷色。Extra Baggy特級寬鬆牛仔褲取材自Hailey Bieber珍愛的一條Gap 90年代男士寬鬆廓形牛仔褲，以適合女生身形重新設計；‘90s Low-Rise Loose低腰寬鬆牛仔褲則是以具90年代後期時尚代表性的Gap低腰寬鬆牛仔褲為基礎，呈現Hailey Bieber穿著牛仔褲時偏愛的慵懶自在風格。

細節設計也處處有Hailey Bieber的個人色彩與巧思，除了專屬刷色，也將她的出生年分「1996」融入五金配件、後腰皮標等，並於口袋內襯印製她的親筆簽名。聯名牛仔褲系列共6款，每款售價新台幣2,299元。

Levi’s將丹寧轉變為風格包款

美國丹寧品牌Levi’s則將丹寧轉化為風格包款，包括輕巧吸睛的扭結半月包至百搭經典的丹寧斜跨包，將品牌經典丹寧語彙轉化為更多元的配件。

扭結半月包採用高品質丹寧面料結合水洗工藝，呈現自然仿舊質感，並推出水洗黑與紅色變形蟲兩款設計，極具辨識度的打結提把為設計亮點。無論搭配清爽簡約的同色系穿搭、浪漫的波西米亞上衣或是經典美式型格，扭結半月包都能自然融入造型之中，成為整體穿搭的造型亮點。

另有迷你丹寧托特包，不僅能作為成套丹寧的延伸，更可以搭配襯衫或洋裝等單品；棕色系尼龍束口包與水洗丹寧斜跨包，則以低飽和色調與刷舊質感，呼應Grunge美學，搭配寬鬆丹寧或工裝褲，輕鬆營造個性日常。

Gap攜手Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列「The Hailey Jean」，台灣將於8月13日上市。圖／Gap提供
Gap攜手Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列「The Hailey Jean」，台灣將於8月13日上市。圖／Gap提供

The Hailey Jean特級寬鬆牛仔褲 淺藍刷色，2,299元。圖／Gap提供
The Hailey Jean特級寬鬆牛仔褲 淺藍刷色，2,299元。圖／Gap提供

The Hailey Jean低腰寬鬆牛仔褲中藍刷色，2,299元。圖／Gap提供
The Hailey Jean低腰寬鬆牛仔褲中藍刷色，2,299元。圖／Gap提供

Levi’s® 黑色丹寧扭結半月包，1,690元。圖／Levi’s提供
Levi’s® 黑色丹寧扭結半月包，1,690元。圖／Levi’s提供

Levi’s紅色變形蟲扭結半月包，1,490元。圖／Levi’s提供
Levi’s紅色變形蟲扭結半月包，1,490元。圖／Levi’s提供

Gap 美國 牛仔褲

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