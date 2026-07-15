LV夏季最夢幻膠囊系列來了！ 船隻硬箱把旅行昇華為微型藝術

迎接2026年盛夏，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新High Summer膠囊系列，以「假日、樂趣與無憂生活」主題，從成衣、配件到包款，勾勒出輕盈而精緻的夏日衣櫥。系列靈感圍繞海濱度假與城市漫遊，透過酒椰葉錯視效果、Flower Minigram丹寧與運動風條紋元素，展現品牌對夏季穿搭的全新詮釋。

服裝設計揉合自然紋理與手工質感。酒椰葉圖騰透過錯視工藝呈現於棉質鉤針風格長裙、白色滾邊花呢夾克與圍裹式迷你裙之中，搭配繡有路易威登徽章的細節，營造度假氛圍。府綢洋裝與A字針織裙則以Monogram滾邊勾勒出女性化輪廓，兼具圖形感與優雅氣息。

備受期待的超輕盈丹寧布回歸，今年推出全新Flower Minigram版本。微型Monogram花朵圖案點綴於荷葉邊上衣、扇形短褲與拉鍊風衣之上，為夏日造型增添俏皮感。另一條Baby Stripes運動風支線，則結合條紋針織、休閒剪裁與精緻細節，從水晶效果鈕扣短版T恤到銀色LV標誌迷你短褲，展現輕鬆卻不失精品感的穿搭語彙。

百搭的配件首推Promenade Parisienne真絲方巾，圖案以亮粉、亮橘、赤陶棕與海軍藍等色彩描繪首都街道，向巴黎街景致敬，提供90公分與70公分兩種尺寸，可作為頸巾、髮帶或海灘抹胸使用，提升造型靈活度。呼應系列度假感花卉圖案的Capucines Flowergram包以薄荷綠、紫紅與鳶尾紫丁香色皮革打造，Low Key Hobo採用黃藍躺椅條紋帆布，Side Trunk則結合粒面皮革與Monogram帆布拼接。來自LV Crafty膠囊系列的Nano Speedy，以Monogram Dune帆布與皮革吊飾呈現俏皮風格。

而膠囊系列中也包括一款極具收藏價值的全新Louis Boat Trunk船隻硬箱。作品為慶祝上海「The Louis」開幕一週年而設計，靈感來自遠洋客輪，並以帆布、皮革與木材打造。箱體飾有銀色LV船錨，只需拉動船錨即可開啟甲板，露出可收納手表、戒指與小型配件的隱藏隔層，將旅行精神與品牌經典硬箱工藝結合為一件微型藝術品。

路易威登推出針對夏季假期打造的全新High Summer膠囊系列。圖／路易威登提供

路易威登全新High Summer膠囊系列迎接夏季度假旺季。圖／路易威登提供

路易威登全新High Summer膠囊系列靈感圍繞海濱度假與城市漫遊。圖／路易威登提供

路易威登推出針對夏季假期打造的全新High Summer膠囊系列。圖／路易威登提供