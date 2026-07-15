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Longchamp秋冬藝術之旅 曾之喬綠意迷人、曲家瑞超愛聯名設計師

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
曾之喬身穿Longchamp 2026秋冬系列抹茶綠連身裙搭配全新Le Cadence酒紅色水桶包及同色調繫帶高跟鞋。圖／Longchamp提供
曾之喬身穿Longchamp 2026秋冬系列抹茶綠連身裙搭配全新Le Cadence酒紅色水桶包及同色調繫帶高跟鞋。圖／Longchamp提供

Longchamp發表2026秋冬系列，是一場融合藝術、工藝與時尚的探索旅程，特別將活動場域打造為一座沉浸式藝術畫廊。曾之喬以抹茶綠連身裙搭配酒紅色水桶包，散發鮮明的迷人色彩；藝術家曲家瑞特別選穿Longchamp與比利時視覺藝術家Caroline Hélain合作的聯名背心搭配百慕達褲，展現率性魅力。

長期支持當代藝術與跨領域創作的Longchamp，活動現場展出首度攜手合作的比利時視覺藝術家Caroline Hélain為品牌創作的九幅地景作品。她擅長透過布料拼接、細膩刺繡與層次豐富的色彩描繪自然景觀，將記憶中的山巒、沙丘與天際線重新解構，轉化為游走於具象與抽象之間的詩意地景。

喜愛綠植的曾之喬，與穿上身的綠色連身裙相當合拍，她形容「我非常迷戀綠色，加上設計散發自然愜意的曲線，穿上身非常輕鬆」。

發表會猶如一座畫廊，讓平常喜歡看展的曾之喬相當有感，她說「這幾年我很喜歡看展，可以感受設計師想要跟你分享的故事，是一件非常舒壓的事。Longchamp這季設計融入許多旅行的趣味點，像是像小帳篷、提燈的包款，會讓我想要帶回家」。

曾之喬也談到今年計畫，她將出版一本她寫了很多年的書，「分享我這幾年關注的情緒健康與內在成長，在不同階段與年齡如何成為一個更棒的大人」。

曲家瑞穿上Longchamp與藝術家Caroline Hélain合作的聯名背心前，也用心做功課，「我特別上網把藝術家Caroline Hélain的作品通通讀了一遍，我非常喜歡喜歡她的作品，她把旅途中的景色、顏色等具象化的事物都抽象表現，跟著她的景象遊歷旅程」。

被問到接下來計畫？曲家瑞幽默的說「那就找個好男人去旅行吧」。

曾之喬身穿Longchamp 2026秋冬系列抹茶綠連身裙。記者沈昱嘉／攝影
曾之喬身穿Longchamp 2026秋冬系列抹茶綠連身裙。記者沈昱嘉／攝影

曲家瑞選穿Longchamp × Caroline Hélain聯名系列背心，內搭深褐色襯衫，下身搭配白色百慕達七分褲與摩卡色小牛皮長筒靴，手提聯名系列Daylong手提包。圖／Longchamp提供
曲家瑞選穿Longchamp × Caroline Hélain聯名系列背心，內搭深褐色襯衫，下身搭配白色百慕達七分褲與摩卡色小牛皮長筒靴，手提聯名系列Daylong手提包。圖／Longchamp提供

曲家瑞選穿Longchamp × Caroline Hélain聯名系列背心，內搭深褐色襯衫，下身搭配白色百慕達七分褲。記者沈昱嘉／攝影
曲家瑞選穿Longchamp × Caroline Hélain聯名系列背心，內搭深褐色襯衫，下身搭配白色百慕達七分褲。記者沈昱嘉／攝影

比利時藝術家Caroline Hélain。圖／Longchamp提供
比利時藝術家Caroline Hélain。圖／Longchamp提供

Le Pliage Collection織網包，邊角皮料製成的皮革花朵，還可隨性自由排列，兼具環保與巧思。圖／Longchamp提供
Le Pliage Collection織網包，邊角皮料製成的皮革花朵，還可隨性自由排列，兼具環保與巧思。圖／Longchamp提供

Longchamp x Caroline Hélain系列包款。圖／Longchamp提供
Longchamp x Caroline Hélain系列包款。圖／Longchamp提供

Le Plaige Xtra系列肩背袋（抹茶色），26,800元。圖／Longchamp提供
Le Plaige Xtra系列肩背袋（抹茶色），26,800元。圖／Longchamp提供

以相機為靈感的包款設計，自帶旅行的愉快氛圍。圖／Longchamp提供
以相機為靈感的包款設計，自帶旅行的愉快氛圍。圖／Longchamp提供

Longchamp發表2026秋冬系列，特別呈現有如藝術畫廊的活動場域。圖／Longchamp提供
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曾之喬 曲家瑞

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