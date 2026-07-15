Tiffany傳奇石上鳥再進化 34.48克拉藍寶石成就巴黎高訂週夢幻珠寶

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）於今年巴黎高級訂製服週發表年度獨一無二高級珠寶作品「傳奇之鳥：藍寶石之作」（Legendary Bird: The Sapphire Edition），延續自1965年問世的經典「石上鳥」（Bird on a Rock）設計，以珍稀彩寶與繁複工藝重新詮釋品牌最具代表性的珠寶圖騰。

這件作品由Tiffany & Co.珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille攜手品牌設計工作坊打造，以自然生態為靈感，描繪鳥兒停駐綻放花卉之上的優雅姿態。花形介於番紅花與蘭花之間，搭配蜂鳥意象，營造充滿生命力的立體構圖，也呼應Bird on a Rock系列一貫融合自然與藝術的創作精神。

作品最吸睛之處，在於中央鑲嵌一顆重達34.48克拉、來自馬達加斯加的天然未經優化橢圓形藍寶石，四周則以Bird on a Rock立體鳥形環繞，並運用黑雙層蛋白石、珍珠母貝、鑽石、紅寶石及珍珠等珍稀材質妝點。珠寶以18K黃金與鉑金手工打造，其中黑雙層蛋白石皆經過客製切割與包鑲，呈現鮮明的雕塑層次與立體光影，展現品牌高級珠寶工坊精湛的製作工藝。

花卉設計亦向Tiffany經典蘭花圖騰致敬，靈感源自20世紀初品牌Favrile彩繪玻璃燈飾，而鳥身羽翼則結合鑽石與珍珠母貝鑲嵌，讓作品更顯靈動細膩。每年僅打造一件的「傳奇之鳥」系列，不僅延續Bird on a Rock的經典傳承，也藉由頂級彩色寶石與創新工藝，持續展現Tiffany高級珠寶的創作高度與收藏價值。