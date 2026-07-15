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丹寧叛逆與草編的仲夏交鋒 DIESEL、MARC JACOBS演繹盛夏海灘美學

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MARC JACOBS夏日系列形塑出浪漫休閒風格，並主推包含Babe、Sack與Tote等重點包款。圖／MARC JACOBS提供
MARC JACOBS夏日系列形塑出浪漫休閒風格，並主推包含Babe、Sack與Tote等重點包款。圖／MARC JACOBS提供

夏天想去海邊辣翻全場，還是要走優雅度假風？今年夏天，DIESEL與MARC JACOBS各自出招，將沙灘直接變成伸展台！DIESEL延續一貫的丹寧美學與前衛態度，將水洗丹寧印花、疾速紅與俐落剪裁融入泳裝設計，呈現帶有叛逆氣息的度假風格，MARC JACOBS則以自然大地色、精緻編織與丹寧材質為主軸，營造輕鬆、浪漫的夏日氛圍。

走強烈街頭、叛逆路線的DIESEL今年將拿手的丹寧美學直接挪移至泳裝設計，亮眼單品首推水洗丹寧印花連身泳衣與水洗丹寧印花比基尼。品牌利用逼真的丹寧水洗紋理、貓鬚印花與車縫線細節，在親水泳裝面料上創造出「穿著高衩牛仔褲」的奇特視覺，進而勾勒出張揚且叛逆的身形曲線。

MARC JACOBS夏日系列形塑出浪漫休閒風格，並主推包含Babe、Sack與Tote等重點包款。其中Sack編織手拿包、Sack編織肩背包透過微彎袋型與品牌Logo交織出隨性優雅，Tote編織托特包則以鵝黃、麥稈黃等明亮色系編織，搭配繩狀手提把與織帶，頗具南法的慵懶閒散。系列包款還可搭配丹寧外衣，實穿且有季節感，下班後飛車前往東北角衝浪也很合適。

MARC JACOBS Babe拉菲草托特包，33,500元。圖／MARC JACOBS提供
MARC JACOBS Babe拉菲草托特包，33,500元。圖／MARC JACOBS提供

DIESEL 水洗丹寧印花連身泳衣，9,880元。圖／DIESEL提供
DIESEL 水洗丹寧印花連身泳衣，9,880元。圖／DIESEL提供

MARC JACOBS Babe丹寧托特包，21,500元。圖／MARC JACOBS提供
MARC JACOBS Babe丹寧托特包，21,500元。圖／MARC JACOBS提供

DIESEL 純棉沙灘巾，4,480元。圖／DIESEL提供
DIESEL 純棉沙灘巾，4,480元。圖／DIESEL提供

MARC JACOBS Scene編織肩背包，14,000元。圖／MARC JACOBS提供
MARC JACOBS Scene編織肩背包，14,000元。圖／MARC JACOBS提供

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