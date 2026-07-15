丹寧叛逆與草編的仲夏交鋒 DIESEL、MARC JACOBS演繹盛夏海灘美學

夏天想去海邊辣翻全場，還是要走優雅度假風？今年夏天，DIESEL與MARC JACOBS各自出招，將沙灘直接變成伸展台！DIESEL延續一貫的丹寧美學與前衛態度，將水洗丹寧印花、疾速紅與俐落剪裁融入泳裝設計，呈現帶有叛逆氣息的度假風格，MARC JACOBS則以自然大地色、精緻編織與丹寧材質為主軸，營造輕鬆、浪漫的夏日氛圍。

走強烈街頭、叛逆路線的DIESEL今年將拿手的丹寧美學直接挪移至泳裝設計，亮眼單品首推水洗丹寧印花連身泳衣與水洗丹寧印花比基尼。品牌利用逼真的丹寧水洗紋理、貓鬚印花與車縫線細節，在親水泳裝面料上創造出「穿著高衩牛仔褲」的奇特視覺，進而勾勒出張揚且叛逆的身形曲線。

MARC JACOBS夏日系列形塑出浪漫休閒風格，並主推包含Babe、Sack與Tote等重點包款。其中Sack編織手拿包、Sack編織肩背包透過微彎袋型與品牌Logo交織出隨性優雅，Tote編織托特包則以鵝黃、麥稈黃等明亮色系編織，搭配繩狀手提把與織帶，頗具南法的慵懶閒散。系列包款還可搭配丹寧外衣，實穿且有季節感，下班後飛車前往東北角衝浪也很合適。

MARC JACOBS Babe拉菲草托特包，33,500元。圖／MARC JACOBS提供

DIESEL 水洗丹寧印花連身泳衣，9,880元。圖／DIESEL提供

MARC JACOBS Babe丹寧托特包，21,500元。圖／MARC JACOBS提供

DIESEL 純棉沙灘巾，4,480元。圖／DIESEL提供