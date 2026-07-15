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寶可夢Pokémon 30周年CASIO推聯名限量時計 30隻經典角色一次擁有

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
G-SHOCK發表的GA-110PKM-7表款，是以《寶可夢》30周年為主題，訂價7,000元，將採限量發行。圖／G-SHOCK提供
G-SHOCK發表的GA-110PKM-7表款，是以《寶可夢》30周年為主題，訂價7,000元，將採限量發行。圖／G-SHOCK提供

還記得上週「Pokémon GO Fest 2026：全球」在台灣無謂颱風巴威掀起的熱潮？由於2026正是Pokémon GO的30周年紀念，雖然遇上颱風巴威襲台，但是無數人聚集拿下「超夢」的熱血，再度點燃無數Pokémon玩家熱血！

什麼是寶可夢（Pokémon）？這款自1996年發表的《寶可夢 紅/綠》遊戲，具有可捕獲並養成寶可夢的「收集性」與和朋友對戰交換的「交流性」雙重玩法；此後除了展延加碼集換式卡牌遊戲、電視動畫、電影、app、周邊商品，其中包含可達鴨、妙蛙種子、「小火龍」、傑尼龜都是虛擬世界中的人氣「萌寵」。

想要一口氣搜集完30隻寶可夢？現在不再是夢，因為Pokémon GO和CASIO正式聯名，發表了一只型號「GA-110PKM」的聯名表款；外觀上融入1996年發表時的紅、綠、藍經典三色，同時再加入了精靈球、皮卡丘背影等經典元素。

值得一提的是：半透明的表帶並加上29隻寶可夢角色，涵蓋初代的所有初始寶可夢，再加上了「皮卡丘」和「伊布」，錶背也刻上寶可夢30週年的特別紀念標誌；同時外盒也印上30隻寶可夢的可愛討喜圖案。

這只聯名錶款確認將為限量發行，然台灣CASIO目前未特別溝通限量數量，目前已知：網路抽選將在本週五7月17日（五）開始、持續至7月19日（日），三日限定，由於CASIO台灣官方網站需要多重認證，建議可提前註冊；同時實體門市將在7月25日（六）販售，實際販售方式，將以CASIO概念店、G-SHOCK STORE, TAIPEI公佈為主，更多資訊，也可去電各直營門市查詢。

聯名表盤將皮卡丘、精靈球等各種元素加入細節。圖／G-SHOCK提供
聯名表盤將皮卡丘、精靈球等各種元素加入細節。圖／G-SHOCK提供

聯名的G-SHOCK GA-110PKM-7A * 《寶可夢》30周年手表，同時還將附送精靈球造型的特殊包裝。圖／G-SHOCK提供
聯名的G-SHOCK GA-110PKM-7A * 《寶可夢》30周年手表，同時還將附送精靈球造型的特殊包裝。圖／G-SHOCK提供

LED燈光將讓表款在低光源環境也能讀取時間資訊。圖／G-SHOCK提供
LED燈光將讓表款在低光源環境也能讀取時間資訊。圖／G-SHOCK提供

寶可夢

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