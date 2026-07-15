Jannik Sinner衛冕2026溫布頓冠軍 勞力士Daytona時計相伴榮耀時刻

2026溫布頓網球錦標賽（The Championships, Wimbledon）成ATP網球男子單打排名第一、勞力士代言人的義大利球星Jannik Sinner，日前於溫布頓網球錦標賽（The Championships, Wimbledon）成功衛冕男單冠軍。

Jannik Sinner雖然首盤在搶七大戰後落後，隨後在第二盤急起直追，除了得益於小球策略建功，多次奮不顧身的接球都能見證Jannik Sinner持續不懈的鬥志毅力，最終以6–7、7–6、6–3與6–4，歷經3小時46分鐘擊退今年甫於法網稱王、大會第二種子的Alexander Zverev，同時喜收個人第五座大滿貫（Grand Slam®）單打冠軍。

勞力士自1978年起與溫布頓網球錦標賽合作，數十年來持續見證這片草地上的重要賽事與精彩時刻。Jannik Sinner則是在2020年成為勞力士代言人，2026年初並以24歲獲得全數9站ATP 1000大師賽冠軍；同屬ATP系列賽的9項「大師賽」分別於巴黎、馬德里、羅馬、辛辛那提、印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅、加拿大與上海舉行，是僅次於大滿貫的重要賽事，也讓Jannik Sinner再度寫下個人紀錄。

同時被視為GOAT的偉大球星、亦為勞力士代言人的Roger Federer也在今年重返溫布頓，除了現身觀賽，並分享他在冠軍點發球的心路，更與多位現役球星相會，展現承先啟後般的存在。

賽事結束後，Jannik Sinner的名字也被刻在溫布頓的專屬冠軍牆面上，連同2025的字樣、寫下衛冕溫布頓冠軍的榮耀時刻。Jannik Sinner並戴上一只型號126515LN、18K永恆玫瑰金表殼的Daytona計時碼表，表款緣起於1960年代的賽車文化，並在歷經60多年後成為經典設計。賽車賽事並與網球有著相似之處，選手們不僅競爭的是一球、一局、一盤的勝負，關鍵之處更在於恆常耐力、堅持不懈，即便在逆風時依然奮力，最終摘下甜美的果實。

綠色不僅是勞力士的經典品牌色，包含全英草地網球和門球俱樂部也能看到醒目的勞力士時鐘。圖／ROLEX提供

勞力士Daytona腕表，型號126515LN、18K永恆玫瑰金表殼，152萬500元。圖／ROLEX提供

勞力士代言人暨八屆溫布頓男子單打冠軍Roger Federer出現在本屆溫布頓觀賽現場。圖／ROLEX提供

運用在126515LN腕表中的勞力士4131型機芯，裝進表殼後經勞力士檢測每日正負2秒。圖／ROLEX提供