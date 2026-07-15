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追台東熱氣球免塞車！台灣好行加開接駁 吉伊卡哇天天升空

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2026年台灣國際熱氣球嘉年華規模更勝以往，現場熱鬧繽紛。圖／李俊龍攝影
2026年台灣國際熱氣球嘉年華規模更勝以往，現場熱鬧繽紛。圖／李俊龍攝影

「2026台灣國際熱氣球嘉年華」即日起至8月20日在台東鹿野高台登場，今年除了全球唯一的「吉伊卡哇」造型熱氣球首度亮相，也安排光雕音樂會、無人機展演及煙火秀等精彩活動。為方便民眾追球，台灣好行縱谷鹿野線同步推出熱氣球季接駁服務，免開車、免找停車位，就能輕鬆直達會場。

配合活動期間，台灣好行上午維持郵輪式公車行駛，下午則改為熱氣球季接駁專車，每日提供三班次（周二公休除外）。去程自下午2時15分起由台東轉運站發車，回程則自下午6時40分起自鹿野高台發車，單程約1小時5分鐘即可抵達。

若遇7月16日、7月30日及8月20日光雕音樂會，接駁專車將延後發車，回程最晚於晚間8時30分自鹿野高台開出，讓民眾可以欣賞完光雕、無人機及煙火秀後再返程，不必趕時間。

今年熱氣球嘉年華亮點十足，開幕首日登場的全球唯一吉伊卡哇造型熱氣球，依官方公布的「追球日誌」，除每周二公休日外，活動期間幾乎天天都會現身升空秀。此外，Hello Kitty、喔熊、福利熊、媽祖等人氣造型熱氣球也將輪番登場，天天都有不同驚喜。

接駁路線由台東轉運站出發，沿途停靠公教會館、娜路彎大酒店、台東火車站、四維及鹿野火車站，最後抵達鹿野高台；回程除原路返回外，也增停鹿野遊客中心，方便旅客安排周邊行程。詳細時刻表可參考官網

主辦單位提醒，熱氣球接駁專車採一般市區公車模式，不開放預約座位，各站皆可上下車，民眾可直接於站牌排隊搭乘，票價依里程計費，可使用悠遊卡、一卡通等電子票證支付。

吉伊卡哇 熱氣球 台東

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