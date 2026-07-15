夏季到屏東觀星 恆春半島7月推金星與獅子座星空物語

恆春半島是台灣最適合觀星的地點之一，「屏東追星季」7月主題活動「金星與獅子座星空物語」，將於7月18日晚上7至9時在車城海口沙灘公園登場，現場規畫星空導覽、觀星體驗、星空攝影等，邀請民眾在海風與星光下度過浪漫夏夜。

縣府交通旅遊處表示，海口沙灘公園擁有開闊視野，是觀星絕佳地點。活動當晚民眾除了可欣賞滿天星斗及金星閃耀夜空外，也能漫步海岸、感受月光映照海面的浪漫氛圍，體驗屏東夏夜獨有的自然景觀。

交旅處表示，屏東追星季以「屏東月月有星空」為主軸，結合四季天象與在地景點，規畫全年星空主題活動，希望透過四季不同主題的觀星活動，每月都有不同天象體體驗，打造兼具自然、生態、文化與觀光特色的屏東星空旅遊品牌。

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「屏東追星季」7月主題活動「金星與獅子座星空物語」7月18日晚上7至9時在車城海口沙灘公園登場。圖／縣府提供