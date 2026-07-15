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不用飛法國！亞都麗緻16道法式新菜登場 煙燻牛舌、侏羅黃酒燉雞必吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
巴斯克燉牛肚，牛肚和富含膠質的豬蹄尖燉煮至軟嫩入味，佐以微辣醬汁，是必點開胃前菜。圖／台北亞都麗緻提供
巴斯克燉牛肚，牛肚和富含膠質的豬蹄尖燉煮至軟嫩入味，佐以微辣醬汁，是必點開胃前菜。圖／台北亞都麗緻提供

台北就能品嘗道地法式經典料理！台北亞都麗緻大飯店La Brasserie巴賽麗廳7月16日起推出全新菜單，以法國各地特色料理為主題，集結十多道全新菜色與歷年經典料理，從北法、巴斯克到侏羅山區，帶領饕客展開一場橫跨法國的味蕾旅行。

素有「全台最靠近法國的地方」之稱的巴賽麗廳，以19世紀「美好年代（Belle Époque）」風格打造用餐氛圍，堅持以傳統法式工法呈現經典料理。此次由麗緻餐旅集團行政主廚廖偉立攜手巴賽麗廳主廚黃祥彬，共同演繹全新菜單，從食材挑選、前置處理到烹調方式皆遵循傳統，不因繁複費工而簡化步驟，完整還原法國地方風味。

廖偉立表示，這次新菜單呈現的是法式料理最經典、也是台灣少見的美味，每道菜皆耗時費工，更承載著他對法國料理的熱情，希望讓消費者品嘗最道地的法式滋味。

有別於過去依照法國行政大區規劃菜單，這次更深入探索各地風土特色。其中最受矚目的包括程序繁複的「瓦隆先煙燻牛舌松露鴨肝千層凍」，煙燻牛舌與加入波特酒、白蘭地的鴨肝慕斯層層堆疊，展現細膩工藝；法國東部經典名菜「侏羅黃酒羊肚菌燉雞」，則以桂丁雞、羊肚菌搭配侏羅黃酒慢燉，散發濃郁蕈菇與酒香。

此外，還有巴斯克地區代表作「巴斯克燉牛肚」、香氣濃郁的「薩拉式香煎油封鴨胗」、搭配黑松露的「太陽蛋佐松露蛋黃醬」、中世紀糖醋技法演繹的「油封鴨腿襯燉白豆、櫻桃醬汁」、充滿北非風情的「摩洛哥羊舌塔吉鍋」，以及經典「格勒諾布爾風味鱈魚」等多道佳餚。

甜點則推出兩款法式經典，包括酥香與果香兼具的「翻轉式蘋果塔」，以及以雛菊造型點綴、酸甜清爽的「雛菊檸檬塔」，為整場法式饗宴畫下優雅句點。

洽詢電話：02-2597-1234，線上訂位

瓦隆先煙燻牛舌松露鴨肝千層凍，精密掌控煙燻牛舌與鴨肝慕斯的層數、厚薄與尺寸，每一道工序都凝聚主廚的用心與耐心。圖／台北亞都麗緻提供
瓦隆先煙燻牛舌松露鴨肝千層凍，精密掌控煙燻牛舌與鴨肝慕斯的層數、厚薄與尺寸，每一道工序都凝聚主廚的用心與耐心。圖／台北亞都麗緻提供

翻轉式蘋果塔，柔軟滑順的蘋果餡與千層酥皮形成鮮明對比，是道視覺與味覺兼具的經典法式甜點。圖／台北亞都麗緻提供
翻轉式蘋果塔，柔軟滑順的蘋果餡與千層酥皮形成鮮明對比，是道視覺與味覺兼具的經典法式甜點。圖／台北亞都麗緻提供

以忠實傳遞法式飲食文化聞名的La Brasserie巴賽麗廳，推出全新菜單，挖掘各地的風土滋味。圖／台北亞都麗緻提供
以忠實傳遞法式飲食文化聞名的La Brasserie巴賽麗廳，推出全新菜單，挖掘各地的風土滋味。圖／台北亞都麗緻提供

株羅黃酒羊肚菌燉雞，桂丁雞與羊肚菌細火慢燉，起鍋前淋上頂級株羅黃酒。搭配Pilaf西式香料拌飯，酒香及奶香緩緩綻放於口中。圖／台北亞都麗緻提供
株羅黃酒羊肚菌燉雞，桂丁雞與羊肚菌細火慢燉，起鍋前淋上頂級株羅黃酒。搭配Pilaf西式香料拌飯，酒香及奶香緩緩綻放於口中。圖／台北亞都麗緻提供

法國 台北 法式料理

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