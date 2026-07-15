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傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

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台南人氣老店「莊子土豆仁湯」突宣布無限期停業 網友臉書留言不捨

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

位在台南市中心，傳承三代、創立迄今約80年的台南知名甜湯老店「莊子土豆仁湯」，14日突在臉書公告，「因家中遭逢重大變故，已無法維持店面正常營業，即日起無限期停業」，消息一出讓不少老饕與在地民眾感到震驚與不捨。

據了解，莊子土豆仁湯是許多遊客到台南必訪的排隊名店，因堅持使用台灣土產花生熬煮花生湯聞名，即使近年原物料價格上漲，仍維持品質，花生仁湯每碗65元，另販售紅豆湯、燒麻糬等傳統甜品，深受在地人及觀光客喜愛。

業者昨突在臉書公告，「因家中突遭重大變故，目前已無法繼續維持店面的正常營業。因此，莊子土豆仁湯即日起無限期停業。」...「這個決定對我們而言十分艱難，這間店承載三代的努力，也陪伴了許多顧客走過無數個日子。」

不過，內文中也提到，未來將有家族成員以不同品牌投入餐飲經營，與此次停業決定無關，後續若有新營業規畫，將透過臉書粉絲專頁對外公布。

消息曝光後，大批網友湧入留言表示，「從小吃到大，土豆仁湯真的全台第一名」、「好可惜..最愛的米糕粥」、「我最愛的土豆仁湯再見了」、「希望一切平安，期待有天再開業」，不少顧客獻上祝福，希望店家與家人平安度過難關。

台南 莊子

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