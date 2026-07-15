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長榮航空夏季精選航線優惠 即日起限時17天搶購

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空「涼夏漫遊」限時優惠，倒數17天正式開搶。業者／提供
長榮航空「涼夏漫遊」限時優惠，倒數17天正式開搶。業者／提供

長榮航空（2618）「涼夏漫遊」限時優惠正式開搶，即日起至7月31日23:59止，凡購買2026年12月31日前從台灣地區出發之指定航線，即享有超值優惠票價。

暑期渡假熱門航點，包括桃園－宿霧來回最低只要4,540元起(未稅)、桃園－曼谷來回最低5,238元起(未稅)、桃園－釜山來回最低6,137元起(未稅)，避暑不能錯過的桃園－布里斯本來回最低也只要17,024元起(未稅)；想要快閃來一趟桃園－香港之旅，來回只要3,244元起(未稅)；美國航線也有優惠，桃園－西雅圖來回最低26,315元起(含稅)。深受台灣旅客喜愛的日本航線，桃園－神戶來回最低8,957元起(未稅)、桃園－青森來回最低也只要11,196元起(未稅)。

長榮航空與各大旅行社推出慕尼黑進出的冬季限定產品，最低優惠價只要62,800元起，其中「冬季特惠南德童話慕尼黑漫遊8日」售價65,800元起、「限量德瑞八日」售價74,900元起、「冬遊經典德瑞雙峰火車夢幻城堡國王湖10日」售價119,900元起，涵蓋7至10天的多元行程。

長榮航空 航線 釜山

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