高溫帶旺消暑商機 好市多冰品、涼感家居與戲水用品熱銷

氣溫持續攀升，帶動消暑商品買氣升溫。美式賣場好市多（Costco）觀察，近期從冰品、飲料、涼感家居用品，到兒童戲水設備、戶外休閒商品，均成為消費者夏季採買重點，反映高溫不僅推升即時消暑需求，也帶動家庭備貨、居家降溫及暑期出遊等多元消費商機。

從近期消費者討論可觀察，冰品仍是夏季最具即時性與高回購率的品類，包括牛奶冰淇淋、麻糬冰淇淋及抹茶冰品等，因包裝容量較大、適合家庭分享，容易形成固定補貨需求。部分商品更出現一次購買兩盒或持續回購的情況，顯示家庭型冰品在炎熱天候下，兼具價格、份量及便利性優勢。

除食品外，涼感家居用品也成為夏季成長品類。以涼感靠枕為例，兼具造型設計、寢具及居家布置功能，價格落在數百元區間，容易吸引消費者臨時加購。這類商品不完全依賴明確購物計畫，而是透過賣場陳列、季節情境及觸感體驗，帶動衝動性消費，成為量販通路提高客單價的重要商品。

隨著暑假及親子出遊旺季到來，戲水用品的需求同步增加。好市多賣場內包括衝浪板、兒童玩沙組、大型戲水池及相關水上玩具，涵蓋不同年齡層與使用場景。由於大型戲水商品通常體積較大、單價較高，量販通路透過寬敞展示空間與實體陳列，更容易讓消費者理解商品尺寸及功能，帶動家庭客群採購。

此外，防曬用品、濕紙巾、電扇、冷氣及飲料等，也共同構成完整的夏季商品組合。消費者從居家降溫、日常補水，到戶外休閒及海邊出遊，可在同一賣場完成採買，進一步凸顯大型量販通路「一站式購足」的優勢。

通路觀察顯示，夏季商品銷售不只取決於單一爆款，而是透過冰品、家電、家居及戶外用品相互帶動。消費者原本可能僅為購買民生用品進店，但在高溫及季節陳列刺激下，容易增加冰品、涼感商品或戲水設備等非計畫性支出。

隨高溫天氣延續，加上暑假旅遊及家庭活動需求升高，夏日消暑商品可望持續成為量販通路重要銷售動能。好市多透過食品、家居、家電及戶外用品的跨品類布局，不僅提高消費者停留時間，也有助推升購買件數與整體客單價。