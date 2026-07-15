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MIKIMOTO L'éclat 高級珠寶系列用珍珠點亮巴黎、捕捉宇宙光芒

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
L'éclat Stellaire造型頭飾，18K白金鑲嵌鑽石、日本Akoya珍珠及南洋白珍珠。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat Stellaire造型頭飾，18K白金鑲嵌鑽石、日本Akoya珍珠及南洋白珍珠。圖／MIKIMOTO提供

每年盛夏，MIKIMOTO於巴黎高訂時裝周期間發表的年度高級珠寶，都像是遠從日本捎給巴黎一份禮物，有時是生機盎然的海洋、有時是浪漫的玫瑰花瓣，今年全新的《L'éclat》高級珠寶系列則以珍珠的「光」點亮巴黎。

活動當天不同於其他品牌的靜態展示，邀請奧斯卡影后楊紫瓊、日本影帝渡邊謙、北川景子和神宮寺勇太等多位明星，匯聚熠熠「星光」。

用不透光的珍珠表現光？

法文「L'éclat」意指光芒或璀璨。光，是高級珠寶的靈魂也是繆思，設計師無不設法運用各種能完美折射光線的材質和工藝，捕捉轉瞬即逝的光影。MIKIMOTO卻挑戰以珍珠來表現光，系列共60件作品，演繹源於自然，從天空、海洋到星河宇宙的迷人光芒。

說是挑戰，是因為珍珠圓潤且不透光，無法透過切割刻面折射光線。其光澤源自珍珠質（nacre）的層層堆疊，而非反射周圍的世界，它的光內斂溫潤、靜謐優雅，幽微的光暈吐露著神秘感，迥然於鑽石或寶石那種耀眼萬丈的光芒，。

MIKIMOTO以「靜謐中突然湧現的光芒」為靈感，呼應珍珠由內散發的璀璨，以品牌獨有的美學，大膽運用珍珠和珍珠母貝構成線條，巧妙混搭不同的珍珠，並精心與彩色寶石或鑽石相互搭配，在色彩、透明度和光線交相輝映，呈現出微妙不凡的美感。

線條與色彩串起傳承與創新

最讓人印象深刻的作品是猶如高級訂製服的L'éclat Solaire項鍊。由Akoya珍珠結合帕拉伊巴碧璽、藍寶石和祖母綠編織而成的項鍊，中央點綴重達104.52克拉的藍綠色碧璽，能「穿」到肩膀和後背，氣勢非凡。

其放射狀線條靈感源自神聖宗教建築中常見的穹頂構造；綠、藍、白配色則源自品牌於1937年代創作的經典和服帶扣「矢車（Yaguruma）」。設計師現場展示了當年的設計，並解釋這種配色在日本傳統美學中，象徵著「人類與大自然萬物的和諧」。珠串末端裝飾著鉚丁，讓整體流露著高貴又叛逆不俗氣息，巧妙串接起品牌歷史、文化底蘊以及現代性。

以珍罕20.4mm南洋珍珠為中心的L'éclat Originel和強調立體結構的L'éclat Éternel項鍊套組，同樣都採用放射狀線條設計，透過不同切割的鑽石以及珍珠母貝，設計兼具幾何建築般的精準和自然有機的流暢，在力量與精緻之間達到完美平衡。

少見的L'éclat Stellaire造型頭飾更是工藝焦點，為了讓白K金星芒與珍珠交織的網狀結構能服貼頭部線條，每一顆珍珠的間隙與線條張力，全靠工匠一針一線微調，800顆珍珠光是「串珠」工序就費時3個月，整件作品製作歷時一年。

彩寶烘托和諧之美

彩色寶石的運用也極為精妙，尤其體現於胸針作品中。如L'éclat Majestueux肩針，澄淨海水藍寶石、水滴形鑽石和箭形鑲嵌的白南洋珍珠母貝，讓人聯想到孕育珍珠的海域，也像是從漆黑的太空中迸發的一道光流。同樣藍色調的L'éclat星形胸針則運用Akoya珍珠、藍鋯石、帕拉伊巴碧璽和藍寶石，營造如彗星的流光。

《L'éclat》高級珠寶系列揭示真正奢華的光芒不在於搶眼張力，而在於克制。每一顆珍珠都必須精心挑選，確保其色澤、形狀、大小和方向完美匹配，才能與寶石搭配；寶石的選擇搭配也不僅重視稀有性，更要能提升珍珠光澤，彼此輝映呈現和諧之美。

巧妙融合珍珠與彩色寶石的胸針作品，近年深受許男性藏家偏愛。陳若齡／攝影
巧妙融合珍珠與彩色寶石的胸針作品，近年深受許男性藏家偏愛。陳若齡／攝影

除了胸針，今年也由日本偶像神宮寺勇太演繹頗具份量感的項鍊，傳遞品牌中性多元的面向。圖／MIKIMOTO提供
除了胸針，今年也由日本偶像神宮寺勇太演繹頗具份量感的項鍊，傳遞品牌中性多元的面向。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat Stellaire造型頭飾為此次工藝極致之作，18K白金鑲嵌鑽石、日本Akoya珍珠及南洋白珍珠。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat Stellaire造型頭飾為此次工藝極致之作，18K白金鑲嵌鑽石、日本Akoya珍珠及南洋白珍珠。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat Majestueux肩針，18K白金鑲嵌22.08克拉海水藍寶主石、帕拉伊巴碧、海水藍寶、坦桑石、鑽石及白色南洋珍珠母貝。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat Majestueux肩針，18K白金鑲嵌22.08克拉海水藍寶主石、帕拉伊巴碧、海水藍寶、坦桑石、鑽石及白色南洋珍珠母貝。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat Majestueux肩針，18K白金鑲嵌22.08克拉海水藍寶主石、帕拉伊巴碧、海水藍寶、坦桑石、鑽石及白色南洋珍珠母貝。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat Majestueux肩針，18K白金鑲嵌22.08克拉海水藍寶主石、帕拉伊巴碧、海水藍寶、坦桑石、鑽石及白色南洋珍珠母貝。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat Éternel 耳環，18K白金，鑲嵌各約2.01及2.03克拉主鑽，配以日本Akoya珍珠。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat Éternel 耳環，18K白金，鑲嵌各約2.01及2.03克拉主鑽，配以日本Akoya珍珠。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat 胸針，18K白金鑲嵌一顆42.60克拉藍鋯石、藍寶石、帕拉伊巴碧璽、鑽及日本 Akoya珍珠。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat 胸針，18K白金鑲嵌一顆42.60克拉藍鋯石、藍寶石、帕拉伊巴碧璽、鑽及日本 Akoya珍珠。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat Originel項鍊，18K白金鑲嵌鑽石及南洋白珍珠母貝、日本Akoya珍珠和南洋白珍珠。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat Originel項鍊，18K白金鑲嵌鑽石及南洋白珍珠母貝、日本Akoya珍珠和南洋白珍珠。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat Solaire耳環，18K白金鑲嵌各重21.36克拉及21.95克拉碧璽主石，搭配帕拉伊巴碧璽、藍寶石、祖母綠、鑽石及日本Akoya珍珠。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat Solaire耳環，18K白金鑲嵌各重21.36克拉及21.95克拉碧璽主石，搭配帕拉伊巴碧璽、藍寶石、祖母綠、鑽石及日本Akoya珍珠。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat Éternel 項鍊，18K白金，中央主鑽40.64克拉，配以日本Akoya珍珠。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat Éternel 項鍊，18K白金，中央主鑽40.64克拉，配以日本Akoya珍珠。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat戒指，18K白金，鑲嵌鑽石、南洋白珍珠母貝，中央為19.4_19.4mm南洋白珍珠。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat戒指，18K白金，鑲嵌鑽石、南洋白珍珠母貝，中央為19.4_19.4mm南洋白珍珠。圖／MIKIMOTO提供

巴黎發表當天邀請奧斯卡影后楊紫瓊等巨星，匯聚熠熠「星光」也是呼應高級珠寶主題。圖／MIKIMOTO提供
巴黎發表當天邀請奧斯卡影后楊紫瓊等巨星，匯聚熠熠「星光」也是呼應高級珠寶主題。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat Solaire項鍊，18K白金，中央鑲嵌104.52克拉碧璽，搭配帕拉伊巴碧璽、藍寶、祖母綠、鑽石及日本Akoya珍珠。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat Solaire項鍊，18K白金，中央鑲嵌104.52克拉碧璽，搭配帕拉伊巴碧璽、藍寶、祖母綠、鑽石及日本Akoya珍珠。圖／MIKIMOTO提供

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