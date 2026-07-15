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賽車DNA甜甜上手！CASIO EDIFICE機械表 超酷鍛造碳纖維兩萬有找
日系鐘表巨擘CASIO旗下的賽車風格品牌EDIFICE，近年跳脫單純的科技堆疊，大膽跨足機械表領域。最新發表的EFK-200系列，便以Speed & Intelligence精神為核心，將跑車基因完美封裝進方寸之間的腕表世界。
新作搭載了日本製機芯，並將表徑調整為日常配戴更舒適的38至38.8mm。相較於前代EFK-100，最明顯的變化在於3點鐘方向的日期窗，以及翻轉至表背的「透視背蓋」，讓運行中的齒輪與擺輪律動皆能近距離欣賞，宛如跑車的引擎與懸吊系統，在藍寶石水晶鏡面下，演繹機械工藝的極速之美。
除了內在的精密律動，EFK-200並將鍛造碳纖維導入EFK-200XPB與EFK-200CD兩只表款，讓鍛造碳面盤散發獨一無二的「表情」，並兼具高強度與輕量化，以更現代感的硬朗線條，折射出都市街景的流光溢彩；同時系列表款皆具有約42小時動力儲存、100公尺防水機能，在兼顧日常實用外更以親民價格讓人「甜甜」上手，輕鬆擁抱頂級材質的腕間體驗。
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