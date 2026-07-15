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福岡超夯 華航慶祝開航半世紀 深耕東北亞再開2線、2處增班

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中華航空董事長高星潢說，華航是國內經營九州航班最密集的航空公司，每周有36班次飛航日本九州地區，涵蓋福岡、熊本及鹿兒島等航點。圖／中華航空提供
中華航空董事長高星潢說，華航是國內經營九州航班最密集的航空公司，每周有36班次飛航日本九州地區，涵蓋福岡、熊本及鹿兒島等航點。圖／中華航空提供

民航局公布5月定期航線載客率，近年最夯的福岡，4家國籍航空搶插旗，幾乎班班滿載，總載客率達93.6%，成為台日對飛僅次石垣島的第二名航線。其中，中華航空單月往來高達196班，為慶祝華航福岡航線50周年，董事長高星潢說，華航是國內經營九州航班最密集的航空公司，將持續深耕東北亞市場，下半年再開2線、2處增班。

華航表示，福岡是九州地區規模最大且人口最多的城市，半世紀透過班機來串聯起台灣與日本九州之間的商務及觀光交流，見證福岡與九州發展成為高科技產業、區域樞紐與文化重鎮。

華航指出，華航每周飛航桃園、高雄至福岡共計22班次，加上熊本、鹿兒島航班，達成九州北、中、南多點齊飛，方便旅客靈活規畫不同點進出的豐富旅程。

高星潢出席福岡慶祝晚宴時說，華航是國內經營九州航班最密集的航空公司，每周有36班次飛航日本九州地區，涵蓋福岡、熊本及鹿兒島等航點。福岡航線不僅見證台日觀光與經貿交流日益熱絡，更承載無數旅客珍貴回憶。未來華航將持續深耕東北亞市場，提供旅客更加便利舒適的飛航服務，打造往返台灣與日本的重要空中橋梁。

為慶賀開航周年，華航特別在福岡飛往台灣的航班上，攜手九州在地名店竹乃屋推出聯名餐點，嚴選特色食材打造商務艙主菜「蒲燒鰻魚」，以及經濟艙主菜「香烤雞腿與肉丸佐海苔絲飯」。

華航表示，即日起至9月30日搭乘福岡飛往桃園、高雄的航班，就有機會在高空品嚐到具有居酒屋風格的聯名菜色，為飛行體驗增添亮點，也展現華航持續深化餐飲服務與品牌合作的用心。

而今年也是華航桃園-大阪關西機場及桃園-札幌開航20周年。華航持續優化東北亞航網，7月21日新增台中-沖繩航線，8月20日復飛桃園-富山每周一、四飛航，8月22日增飛桃園-廣島至每周6班；9月15日起高雄-沖繩每日飛航；另外也將攜手旅行社推出台中-北九州期間限定包機行程，由台灣中部出發直達九州，提供旅客更多元便捷的選擇，滿足商務、觀光等多面向的旅運需求。

福岡 華航 航線

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