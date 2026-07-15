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社群爆紅星巴克迷你隨星杯全新登場！全聯、大全聯體驗組獨家開搶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
社群爆紅星巴克迷你隨星杯全新登場！兼具收藏與沖泡樂趣，還能DIY變身各式療癒小物。全聯/提供
社群爆紅星巴克迷你隨星杯全新登場！兼具收藏與沖泡樂趣，還能DIY變身各式療癒小物。全聯/提供

曾掀起社群熱烈討論、被網友譽為必搶咖啡新品的星巴克隨星杯，今年推出全新風味登場！全聯大全聯7月10日已獨家開賣，全新「星巴克®特選隨星杯咖啡體驗組（2gx3入）」，延續超吸睛星巴克迷你外帶杯造型，每杯都是一杯迷你版星巴克，兼具收藏與沖泡樂趣，還能DIY變身各式療癒小物，預料再掀一波搶購熱潮。

全新推出的「星巴克®特選隨星杯體驗組」，選用星巴克阿拉比卡咖啡豆製成的STARBUCKS® CAFÉ MOMENTS™咖啡粉，全新風味帶來香氣馥郁、明亮清爽並帶有柑橘風味的咖啡體驗，每一杯加入約140ml冷水、熱水或牛奶即可輕鬆沖泡，不論是冷水沖加入冰塊變身冰美式、熱水沖泡成熱美式，或搭配直接用牛奶沖製作拿鐵，不用出門隨時都能享受星巴克咖啡風味。

7月10日起全聯、大全聯獨家販售「星巴克®特選隨星杯咖啡體驗組（2gx3入）」，單盒139元，兩盒特價258元，平均每盒只要129元；7月10日~9月3日期間至全聯/大全聯，全店任一品加購「星巴克®特選隨星杯咖啡體驗組2gx3入」一件再折20元。

歡慶新品開賣，大全聯更加碼推出限時好禮活動，7月18日、7月19日大全聯湳雅店，7月25日、7月26日大全聯內湖店，購買星巴克家享咖啡系列商品任4件，即可獲得星巴克限量好禮乙份，數量有限、送完為止。

全聯 大全聯 星巴克

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