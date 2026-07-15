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今夏最韓！《K-ARTIST 韓風盛夏》五大韓國人氣插畫IP現身信義ATT 再抽首爾雙人機票

聯合新聞網／ 聯合數位文創
ATT 4 FUN推出《K-ARTIST 韓風盛夏》，結合五大韓國人氣插畫IP現身信義ATT。圖/ATT 4 FUN提供
ATT 4 FUN推出《K-ARTIST 韓風盛夏》，結合五大韓國人氣插畫IP現身信義ATT。圖/ATT 4 FUN提供

今年夏天，跟著ATT 4 FUN展開K-Style韓潮體驗！7月17日至8月9日推出《K-ARTIST 韓風盛夏》，集結五大韓國人氣插畫IP、韓式美食、韓系穿搭、人生四格及週末限定活動。活動期間消費滿額，還有機會抽中大韓航空首爾雙人來回機票、BOSCH家電、Nintendo Switch 2等超過4,000份好禮。

五大韓國人氣插畫IP藏身館內 探索韓系趣味生活

活動邀請 UGLY MEWS、HAPPY BASKET、BUNNY GONGJUU、DAEBAK PARROT、BREAD BARBERSHOP 五組韓國人氣插畫IP來到ATT，利用各插畫元素於館內各樓層不定點展出，三座大型UGLY MEWS可愛角色驚喜現身，讓民眾邊逛邊拍、探索館內空間。

三座大型UGLY MEWS可愛角色驚喜現身。圖/ATT 4 FUN提供
三座大型UGLY MEWS可愛角色驚喜現身。圖/ATT 4 FUN提供

活動期間同步推出韓國插畫家期間限定聯名杯墊，並規劃「K-Style Day韓系生活地圖」，串聯韓式美食、潮流品牌與特色體驗，讓逛街不只是購物，更像一場韓風尋寶之旅。

ATT 4 FUN規劃「K-Style Day韓系生活地圖」，打造韓風尋寶之旅。圖/ATT 4 FUN提供
ATT 4 FUN規劃「K-Style Day韓系生活地圖」，打造韓風尋寶之旅。圖/ATT 4 FUN提供

從主題韓食、美妝、穿搭到娛樂 感受K-Style全方位體驗之旅

活動期間串聯館內六大人氣韓式餐廳，包括 bhc CHICKEN、Twozzim韓式燉雞、中央韓鍋酒舍、兩餐韓國年糕火鍋吃到飽、阿豬媽韓式烤肉吃到飽、梨谷韓式鐵炭燒肉，從韓式炸雞、燒肉、年糕鍋到醒酒湯，一次品嚐道地韓味；同步集結韓系服飾、美妝選物及人生四格拍貼，打造一站式韓系生活體驗。

活動期間串聯館內六大人氣韓式餐廳。圖/ATT 4 FUN提供
活動期間串聯館內六大人氣韓式餐廳。圖/ATT 4 FUN提供

每逢週末推出限定韓流活動，包括《K-ARTIST 韓風盛夏》活動大使、GENBLUE 幻藍小熊師弟男團 Ni!KA限定簽唱會，以及韓系似顏繪、韓式命定色診斷、K-POP 韓流燒酒之夜等精彩內容，讓民眾從追星、體驗到聚會，一站感受韓流生活魅力。

每逢週末推出限定韓流活動，包括《K-ARTIST 韓風盛夏》活動大使、GENBLUE 幻藍小熊師弟男團 Ni!KA限定簽唱會。圖/ATT 4 FUN提供
每逢週末推出限定韓流活動，包括《K-ARTIST 韓風盛夏》活動大使、GENBLUE 幻藍小熊師弟男團 Ni!KA限定簽唱會。圖/ATT 4 FUN提供

滿3,600元抽首爾雙人來回機票 4,000份好禮100%中獎等你刮

活動期間館內當日累積消費滿3,600元即可兌換100%中獎刮刮卡，有機會抽中大韓航空首爾雙人來回機票、BOSCH家電、Nintendo Switch 2、隨身型相機及韓國插畫家期間限定商品等超過4,000份好禮，邀請大家一起到ATT 4 FUN感受韓系趣味魅力。

首爾 韓國

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