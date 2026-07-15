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七夕最想要的低調奢華！Loro Piana經典腰果花、兔子玩偶超可愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana 2026年七夕情人節限定系列絨毛玩偶。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2026年七夕情人節限定系列絨毛玩偶。圖／Loro Piana提供

迎接2026年七夕情人節，頂級靜奢品牌Loro Piana推出限定系列，以牛郎織女象徵忠貞愛情的傳說為靈感，打造一系列兼具浪漫氛圍與實穿性的男女裝、配件與成對絨毛玩偶。限定系列延續品牌一貫的低調優雅風格，以沙色、棕褐色及海軍藍為主色調，並運用全新Lovely腰果花圖騰串聯男女裝設計。

此次限定系列中焦點單品無疑是Jaylon軍裝外套。同一版型分別採用WindBelt Stretch Storm高機能三層彈性面料，以及Solaire亞麻材質打造，展現截然不同的風格。亞麻版本更將愛心巧妙藏進腰果花印花細節，成為七夕限定的小驚喜，搭配褶襉褲裙、絲巾與綁帶配件，完整呈現浪漫造型。女裝重新詮釋鉤針編織工藝，修身上衣、中式立領外套、喇叭褲與傘裙皆透過立體織紋展現細膩手工質感；羊毛針織飛行外套與寬褲則兼具舒適度與層次穿搭機能，展現品牌擅長融合奢華面料與生活風格的設計語言。

男裝則聚焦機能與都會風格：Mathis束腰外套、Grian背心皆採用WindBelt Stretch Storm面料，結合熱封壓膠及拉鍊工藝，兼顧輕量、防護與俐落外型；鉤針編織元素也延伸至Polo衫與圓領T恤，搭配亞麻內襯連帽外套及棉麻針織百慕達短褲，營造輕鬆的夏日運動風格。系列同步推出低筒麂皮運動鞋，以經典網球鞋輪廓詮釋品牌簡約美學。

特別推出的羊剪絨兔子玩偶，搭配腰果花飾帶設計，成為七夕限定系列最具收藏與送禮話題的單品。備受喜愛的Extra Bag L23推出七夕限定版本，以頂級小牛皮或粗花呢搭配皮革製成，經細緻拋光的金色綿羊造型掛鎖，不僅兼具裝飾與功能，也為品牌代表性的極簡輪廓增添趣味細節。

Loro Piana Pushkar飛行員外套。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Pushkar飛行員外套。圖／Loro Piana提供

Loro Piana鉤花編織外套。圖／Loro Piana提供
Loro Piana鉤花編織外套。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Jaylon軍裝外套。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Jaylon軍裝外套。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Lovely Paisley 方巾。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Lovely Paisley 方巾。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026年七夕情人節限定系列絨毛玩偶。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2026年七夕情人節限定系列絨毛玩偶。圖／Loro Piana提供

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