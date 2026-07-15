七夕最想要的低調奢華！Loro Piana經典腰果花、兔子玩偶超可愛

迎接2026年七夕情人節，頂級靜奢品牌Loro Piana推出限定系列，以牛郎織女象徵忠貞愛情的傳說為靈感，打造一系列兼具浪漫氛圍與實穿性的男女裝、配件與成對絨毛玩偶。限定系列延續品牌一貫的低調優雅風格，以沙色、棕褐色及海軍藍為主色調，並運用全新Lovely腰果花圖騰串聯男女裝設計。

此次限定系列中焦點單品無疑是Jaylon軍裝外套。同一版型分別採用WindBelt Stretch Storm高機能三層彈性面料，以及Solaire亞麻材質打造，展現截然不同的風格。亞麻版本更將愛心巧妙藏進腰果花印花細節，成為七夕限定的小驚喜，搭配褶襉褲裙、絲巾與綁帶配件，完整呈現浪漫造型。女裝重新詮釋鉤針編織工藝，修身上衣、中式立領外套、喇叭褲與傘裙皆透過立體織紋展現細膩手工質感；羊毛針織飛行外套與寬褲則兼具舒適度與層次穿搭機能，展現品牌擅長融合奢華面料與生活風格的設計語言。

男裝則聚焦機能與都會風格：Mathis束腰外套、Grian背心皆採用WindBelt Stretch Storm面料，結合熱封壓膠及拉鍊工藝，兼顧輕量、防護與俐落外型；鉤針編織元素也延伸至Polo衫與圓領T恤，搭配亞麻內襯連帽外套及棉麻針織百慕達短褲，營造輕鬆的夏日運動風格。系列同步推出低筒麂皮運動鞋，以經典網球鞋輪廓詮釋品牌簡約美學。

特別推出的羊剪絨兔子玩偶，搭配腰果花飾帶設計，成為七夕限定系列最具收藏與送禮話題的單品。備受喜愛的Extra Bag L23推出七夕限定版本，以頂級小牛皮或粗花呢搭配皮革製成，經細緻拋光的金色綿羊造型掛鎖，不僅兼具裝飾與功能，也為品牌代表性的極簡輪廓增添趣味細節。

Loro Piana Pushkar飛行員外套。圖／Loro Piana提供

Loro Piana鉤花編織外套。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Jaylon軍裝外套。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Lovely Paisley 方巾。圖／Loro Piana提供