探索百年糖業文化 善化糖廠「冰糖奇緣夏令營」開鑼

探索百年糖業特色， 台南善化糖廠「冰糖奇緣夏令營」今開鑼，為期3天的活動，將透過各式製糖體驗與實地觀摩，帶領善化區學童深入探索糖廠歷史與在地景貌、文化變遷，進而凝聚對家鄉認同感。

活動由台糖公司、善化區公所及南臺科技大學共同籌辦，台糖台南區處處長郭建宏表示，台糖自2015年起規畫以「糖業文化」為核心的夏令營，並以敦親睦鄰的精神邀集在地國小學童免費參與，至今已逾10個年頭，除因疫情停辦外，歷屆夏令營活動皆獲得各界高度肯定，「冰糖奇緣夏令營」也成為在地學童引頸期盼的年度暑期盛事。

今年適逢台糖公司成立80周年，本屆夏令營亦為80周年系列活動之一，期盼透過文化傳承與敦親睦鄰，讓學童感受台糖與地方共榮發展的深厚情誼。

主辦單位說，一連3天活動安排於善化糖廠及善糖文化園區舉行。除傳授製糖產業知識，同時帶領學員走訪善糖深緣及水的沈園，並體驗曲水流觴的活動，以認識歷史文人沈光文及在地文化，另外也導入誠信廉政、循環經濟及全民防災等多元思維課程。

台南市副議長林志展、善化區長譚長乃澄等人也出席，譚表示，冰糖奇緣夏令營在短時間報名額滿，已成為善化區每年夏天不可錯過的暑假活動。