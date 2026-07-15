快訊

期間限定搶不到！日本洋芋片石油短缺的黑白包裝將結束

獨／還原9日行政院會…不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

聽新聞
0:00 / 0:00

探索百年糖業文化 善化糖廠「冰糖奇緣夏令營」開鑼

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
探索百年糖業文化特色，台糖善化糖廠「冰糖奇緣夏令營」今開鑼。記者謝進盛／翻攝
探索百年糖業文化特色，台糖善化糖廠「冰糖奇緣夏令營」今開鑼。記者謝進盛／翻攝

探索百年糖業特色， 台南善化糖廠「冰糖奇緣夏令營」今開鑼，為期3天的活動，將透過各式製糖體驗與實地觀摩，帶領善化區學童深入探索糖廠歷史與在地景貌、文化變遷，進而凝聚對家鄉認同感。

活動由台糖公司、善化區公所及南臺科技大學共同籌辦，台糖台南區處處長郭建宏表示，台糖自2015年起規畫以「糖業文化」為核心的夏令營，並以敦親睦鄰的精神邀集在地國小學童免費參與，至今已逾10個年頭，除因疫情停辦外，歷屆夏令營活動皆獲得各界高度肯定，「冰糖奇緣夏令營」也成為在地學童引頸期盼的年度暑期盛事。

今年適逢台糖公司成立80周年，本屆夏令營亦為80周年系列活動之一，期盼透過文化傳承與敦親睦鄰，讓學童感受台糖與地方共榮發展的深厚情誼。

主辦單位說，一連3天活動安排於善化糖廠及善糖文化園區舉行。除傳授製糖產業知識，同時帶領學員走訪善糖深緣及水的沈園，並體驗曲水流觴的活動，以認識歷史文人沈光文及在地文化，另外也導入誠信廉政、循環經濟及全民防災等多元思維課程。

台南市副議長林志展、善化區長譚長乃澄等人也出席，譚表示，冰糖奇緣夏令營在短時間報名額滿，已成為善化區每年夏天不可錯過的暑假活動。

探索百年糖業文化特色，台糖善化糖廠「冰糖奇緣夏令營」今開鑼。記者謝進盛／翻攝
探索百年糖業文化特色，台糖善化糖廠「冰糖奇緣夏令營」今開鑼。記者謝進盛／翻攝

南臺科技大學 台糖 夏令營

延伸閱讀

全國中小學聽障學生夏令營 謝國樑晚宴：比手追浪、海洋同行

中鋼攜手中碳舉辦「中鋼全能智慧王育樂營」 學童玩出自信與國際視野

台灣曾是「鳳梨罐頭王國」！當年美國人吃的「糖鳳牌」皆來自台東

高雄咖啡節8月盛大登場！60家品牌熱烈招募中 打造港都最強夏日咖啡盛典

相關新聞

高鐵假期暑假優惠開跑 指定車次最低「車票＋住宿」2990元起

暑假旅遊旺季到來，台灣高鐵15日宣布，即日起至9月30日推出「高鐵假期」暑期專案，包含「指定車次優惠」及「親子共學」兩大主題，前者主打平日離峰出遊，以高鐵來回車票搭配飯店住宿，最低每人2,990元起；後者則結合自然生態、環境教育及地方文化體驗，提供車票、導覽、體驗及接駁一站式行程，吸引暑假親子客群。

七夕最想要的低調奢華！Loro Piana經典腰果花、兔子玩偶超可愛

迎接2026年七夕情人節，頂級靜奢品牌Loro Piana推出限定系列，以牛郎織女象徵忠貞愛情的傳說為靈感，打造一系列兼具浪漫氛圍與實穿性的男女裝、配件與成對絨毛玩偶。限定系列延續品牌一貫的低調優雅風格，以沙色、棕褐色及海軍藍為主色調，並運用全新Lovely腰果花圖騰串聯男女裝設計。

探索百年糖業文化 善化糖廠「冰糖奇緣夏令營」開鑼

探索百年糖業特色， 台南善化糖廠「冰糖奇緣夏令營」今開鑼，為期3天的活動，將透過各式製糖體驗與實地觀摩，帶領善化區學童深入探索糖廠歷史與在地景貌、文化變遷，進而凝聚對家鄉認同感。

香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水 一場與肌膚接觸才能完整展現的感官奇遇

將於7月30日在線上美妝精品店搶先上市的香奈兒（CHANEL）摩登COCO極致CRUSH香水，為品牌經典系列寫下全新篇章。這款由專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）創作的全新香氛，以濃烈層次與豐富情感為特色，勾勒出自由、自信且極具吸引力的女性風貌 。

姓名有「ㄍㄨㄛ」同音字送「神仙牛肉」！學生證吃王品金咕「送炸雞」

王品集團旗下「12mini 快煮小火鍋」與「金咕 韓式原塊烤肉」，自即日起至8月31日推出暑期限定活動。其中「12mini 快煮小火鍋」推出新品「香滷大腸辣臭鍋」，另有新副食「椒麻拌麵」、「古早味梅子冰沙」新登場。7月31日前成為品牌LINE好友或瘋美食會員，可獲得2張贈菜券，內用或外帶「香滷大腸辣臭鍋」就招待「蒙古香辣滷味」，外帶還能兌換「古早味梅子冰沙」。7月28日前外送新鍋，並享8折優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。