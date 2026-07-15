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香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水 一場與肌膚接觸才能完整展現的感官奇遇

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

將於7月30日在線上美妝精品店搶先上市的香奈兒CHANEL）摩登COCO極致CRUSH香水，為品牌經典系列寫下全新篇章。這款由專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）創作的全新香氛，以濃烈層次與豐富情感為特色，勾勒出自由、自信且極具吸引力的女性風貌 。

「它總能帶來驚喜，香氣既跳脫預期，又保有熟悉感 。」奧利維耶波巨解說新作與歷來作品的不同之處。他重新詮釋了這個香氣結構，保留了極具辨識度的風格，而始終貫穿其中的廣藿香木質基調，「如今更縈繞著深沉的琥珀香調，使整體香氣更顯神秘，幾乎難以界定 。」對於命名中的「CRUSH」，他則解釋：「『Crush』意指衝擊與濃烈的情感，同時也代表一種怦然心動的吸引力 。」

「香奈兒摩登COCO極CRUSH香水」香調屬於馥郁琥珀調 。其香韻以醇厚的琥珀氣息為主軸，融合葡萄柚與荔枝的明亮活力、玫瑰與茉莉花的柔美芬芳，最後點綴上廣藿香深幽綿遠的層次，並交織香根草和香草的溫潤氣息，在現代感與濃郁層次之間取得精妙的平衡 。「這款香水帶來一種極為私密的個人體驗，不為取悅他人，亦不以傳統方式撩動人心 。」奧利維耶波巨指出，這款香水更強調與自我的邂逅，他希望這款香氛陪伴用香者，「重點不在於迎合，而是要展現真實的自我 。」他更強調肌膚接觸的重要性：「在肌膚上，體溫會轉化香氣，使它更具生命力、流動性 。」這款香氛需要透過與肌膚的接觸，才能完整展現其豐富層次 。

「香奈兒摩登COCO極CRUSH香水」於7月30日在線上美妝精品店開賣後，7月31日將於台北 101、京站時尚廣場及漢神洲際廣場之香奈兒化妝品精品店上市。8月21日起於百貨專櫃、LINE 官方旗艦店正式上市

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極CRUSH香水，50ml，5,200元；100ml及100ml限量版，7,250元。圖／香奈兒提供

香奈兒 CHANEL 香水

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