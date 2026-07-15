姓名有「ㄍㄨㄛ」同音字送「神仙牛肉」！學生證吃王品金咕「送炸雞」

王品集團旗下「12mini 快煮小火鍋」與「金咕 韓式原塊烤肉」，自即日起至8月31日推出暑期限定活動。其中「12mini 快煮小火鍋」推出新品「香滷大腸辣臭鍋」，另有新副食「椒麻拌麵」、「古早味梅子冰沙」新登場。7月31日前成為品牌LINE好友或瘋美食會員，可獲得2張贈菜券，內用或外帶「香滷大腸辣臭鍋」就招待「蒙古香辣滷味」，外帶還能兌換「古早味梅子冰沙」。7月28日前外送新鍋，並享8折優惠。

韓式燒肉「金咕 韓式原塊烤肉」，主打國產究好豬豬五花三吃。即日起至8月31日，出示個人學士照或學生證到店消費任1客多人套餐，就送「本命應援炸雞」，讓學生們用烤肉慶功。另外本季金咕再新增「神仙青醬 日本國產牛」，9月30日前消費套餐，可享加購優惠價189元。

連鎖鍋物「這一鍋」今夏攜手「黑松沙士」，推出「鍋氏宗親會」活動，7月15日至8月31日，至全台任一門市消費4人套餐，隨餐附贈「1250mL黑松沙士」1瓶。另外套餐內的「招牌千張豆腐紙」也更換為黑松沙士的招牌紅色，帶來全新的視覺感受。

同時聯名活動也推出「鍋氏宗親會吊飾」、「鍋氏宗親會磁鐵燈箱」復古小物。活動期間消費聯名套餐，則可獲贈「鍋氏宗親會吊飾」；消費加價則可獲得「鍋氏宗親會磁鐵燈箱」。7月15日至8月31日期間，凡姓名中含有「郭、國、果、過」或同音字的顧客，平日內用消費滿1,000元，即招待「神仙牛肉」1份，每桌限兌換一次。同期間內，每週三凡4人以上同行，點購聯名套餐並完成繞口令任務，則可享套餐75折優惠。

「金咕 韓式原塊烤肉」推出學生應援方案。圖／王品提供

「12mini 快煮小火鍋」推出新品「香滷大腸辣臭鍋」。圖／王品提供