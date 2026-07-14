東京新宿新地標 Onitsuka Tiger鬼塚虎全球最大旗艦店時髦空間亮相

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎，全球最具指標性、規模最大的全新旗艦店，完整匯聚品牌旗下所有產品系列，近日於東京新宿盛大揭幕。

全新旗艦店以 「Vertical Narrative（垂直敘事）」 為設計核心，透過材質、色彩與空間層次，交織日本與義大利的設計文化。不同樓層以各自鮮明的材質語彙與美學風格展開，構築一段循序遞進的空間體驗。

自建築外觀至頂層空間，整體設計融合日本工藝精神、義大利設計美學與當代都市能量，展現Onitsuka Tiger一貫的品牌語言，。

一樓：黑與黃的協奏

黑色地坪與溫潤的Giallo Siena大理石相互映襯，演繹品牌標誌性的黑黃美學。簡潔俐落的線條與富有層次的材質肌理，呼應日本設計所崇尚的純粹美學；黑與黃的鮮明對比，營造出充滿現代感與生命力的空間氛圍。

二樓：摩登與傳承的當代對話

以黑色水磨石構築主要空間，搭配黃色細節點綴，透過光影變化營造富有律動的場域。展示廣受全球消費者喜愛的NIPPON MADE系列空間，配置靈感取自1970年代義大利設計的家具，映照品牌當代設計精神。

三樓：日式東方靜謐的殿堂

三樓以沉靜內斂的氛圍，詮釋日本空間美學。Rosso Lepanto大理石、霧面黃銅與髮絲紋不鏽鋼交織出豐富的材質層次，幾何語彙與藝廊式展示相互呼應，在此細細感受品牌經典系列的設計魅力。

另外，夾層(中間層)則設有品牌首座娛樂互動空間，提供獨特的購物體驗。

Onitsuka Tiger Shinjuku鬼塚虎新宿旗艦店

地址：1-3F, 11-26 Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo

營業時間：11:00 – 20:00

一樓黑色地坪與溫潤的Giallo Siena大理石相互映襯，演繹品牌標誌性的黑黃美學。圖／Onitsuka Tiger提供

坐落東京新宿的Onitsuka Tiger鬼塚虎全球規模最大的全新旗艦店。圖／Onitsuka Tiger提供

二樓以黑色水磨石構築主要空間，搭配黃色細節點綴，透過光影變化營造富有律動的場域。圖／Onitsuka Tiger提供