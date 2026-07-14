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UA為黃子鵬、林安可等球星客製專屬戰靴 陪伴征戰每場比賽

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNDER ARMOUR特別為簽約球員打造專屬「Team UA ALL STAR專屬裝備」，支持在棒球場上全力拚戰的戰將們。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR特別為簽約球員打造專屬「Team UA ALL STAR專屬裝備」，支持在棒球場上全力拚戰的戰將們。圖／UNDER ARMOUR提供

2026 CPBL中華職棒明星賽即將熱鬧開打，UNDER ARMOUR特別為簽約球員打造專屬「Team UA ALL STAR專屬裝備」，支持在球場上全力拚戰的戰將們。

今年UA攜手MFD.System，依據每位球員的球風特色、個人信念與場上故事客製化彩繪釘鞋，並加入球員征戰球場所不可或缺的裝備HEATGEAR ELITE緊身衣，打造專屬裝備組。

「老虎」黃子鵬今年回到家鄉高雄持續奮戰，鞋款以「猛虎歸鄉」為設計主題，結合老虎意象與爪痕細節並溫柔揉合了台鋼雄鷹的綠色元素。鞋內側燙印HOMECOMING，鞋外則加入背號69與英文名，承載著子鵬回到起點、為家鄉奮鬥的信念。

身為中信兄弟精神領袖，張志豪始終以不服輸的意志帶領黃衫軍。因此鞋款以「越戰越強」為主題，運用散發凜冽光芒的金屬盔甲紋理搭配紅、金色調，象徵歷經無數戰役依舊屹立球場。鞋內側寫下HUNGER，代表對勝利永不滿足的吶喊。

今年再次入選明星賽的岳東華，始終以沉穩與安心的守備成為球隊的最穩定防線，因此鞋款以「球隊的最強護衛」為概念，融合黃、黑及鐵灰色調，呈現如盾牌般的堅實意象。鞋內側印上SHIELD，傳達如盾牌般守護球隊的重要使命。

首次入選明星賽的王念好，以充滿爆發力的揮擊成為球迷關注焦點，鞋款以「全力一擊」為主題，運用富邦藍與銀白色調，象徵每一次揮棒都全力噴發、勇敢挑戰更高目標。鞋內側燙印DRIVEN，展現全力以赴、不斷突破自我的決心。

除了入選明星賽的球員外，UNDER ARMOUR也持續陪伴每位Team UA球員在各自舞台全力拚戰。無論是持續為球隊努力奮戰的王博玄、陳子豪、張宥謙，或是旅日發展的林安可，品牌皆透過專屬彩繪的UA Yard Icon MT釘鞋傳遞對球員的支持與鼓勵，陪伴他們持續迎接每一個挑戰。

王博玄鞋款以「全力拚戰」為靈感，將台鋼雄鷹的經典軍綠色作為化作戰場畫布，並將翠綠草地、白色標線與關鍵壘包等意象細細編織進設計中，象徵始終懷抱最純粹的棒球熱情。鞋內側印有UNSTOPPABLE，展現勢不可擋的拚戰精神。

陳子豪鞋款以「決心成為榜樣」為概念，戰靴塗裝上旭日般的紅橘漸層色彩，這抹亮色，象徵用不容置疑的實力與溫暖持續帶領團隊向前。鞋內側燙印STANDARD，代表成為隊友信賴、值得追隨的榜樣。

今年持續在一軍綻放異彩的張宥謙，鞋款以「新世代的衝勁」為主題，將他在在投手丘上全力奮戰，搭配統一獅代表的大橘色，呈現年輕選手無所畏懼、敢衝敢拚的態度。鞋內側寫下FEARLESS，象徵勇敢迎接每一次挑戰。

旅日發展的林安可，品牌也特別為身在異鄉奮鬥的他打造專屬彩繪釘鞋，以「來自故鄉的支持」為主題，以台灣意象搭配溫暖海風、蔚藍海洋元素並揉合西武獅代表深藍色，將來自家鄉與球迷的祝福陪伴他征戰海外。鞋內側印有台灣的金色剪影及SUPPORT字樣，象徵無論身處何地，UA都是支持他最堅強的後盾，陪伴他勇敢追逐更高舞台。

林安可鞋款。圖／UNDER ARMOUR提供
林安可鞋款。圖／UNDER ARMOUR提供

岳東華鞋款以「球隊的最強護衛」為概念。圖／UNDER ARMOUR提供
岳東華鞋款以「球隊的最強護衛」為概念。圖／UNDER ARMOUR提供

張志豪鞋款以「越戰越強」為主題。圖／UNDER ARMOUR提供
張志豪鞋款以「越戰越強」為主題。圖／UNDER ARMOUR提供

「老虎」黃子鵬鞋款以「猛虎歸鄉」為設計主題。圖／UNDER ARMOUR提供
「老虎」黃子鵬鞋款以「猛虎歸鄉」為設計主題。圖／UNDER ARMOUR提供

王念好鞋款以「全力一擊」為主題。圖／UNDER ARMOUR提供
王念好鞋款以「全力一擊」為主題。圖／UNDER ARMOUR提供

黃子鵬 林安可

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