黑松沙士聯名這一鍋！馬念先當會長 限定紅色千張豆腐紙超吸睛

台灣人一年四季都愛吃火鍋，黑松沙士今年夏天把這股「鍋魂」玩出新話題。黑松沙士宣布自7月15日至8月31日推出「鍋氏宗親會」系列活動，攜手「這一鍋」打造限定聯名，不僅推出四人套餐、限定版「黑松沙士紅」千張豆腐紙，還有吊飾、小燈箱等限量周邊，更邀請影視歌三棲創作人馬念先擔任「鍋氏宗親會」會長，號召全民一起入會開鍋。

活動期間，全台「這一鍋」同步換上「鍋氏宗親會」主題布置，其中台北信義殿更掛上大型「歡迎您加入鍋氏宗親會」布條，店內設置主題匾額、餐桌趣味語錄及專屬圍兜，從進店到開鍋都充滿儀式感。

此次聯名推出期間限定四人套餐，凡於7月15日至8月31日至全台「這一鍋」門市點購指定套餐，即可獲贈1250mL黑松沙士一瓶。套餐中的招牌千張豆腐紙也首次換上黑松沙士經典紅色，推出限定版「黑松沙士紅」千張豆腐紙，讓消費者能自由創作、增添用餐趣味。

除了餐點，黑松沙士也推出兩款限量「鍋氏宗親會」周邊，包括象徵入會身分的限定吊飾，以及以台灣街頭復古招牌為靈感設計的磁鐵小燈箱。活動期間點購聯名套餐即可獲得吊飾，店內任一消費則可加價購限量小燈箱，數量有限、售完為止。

擔任「鍋氏宗親會」會長的馬念先，在主題影片中笑稱「台灣人愛吃鍋，血液裡都是火鍋湯底」，也分享自己的火鍋私房吃法，推薦把麻辣鍋的豆腐、鴨血放進白鍋再煮一次，體驗不同風味。他也提醒大家，夏天吃鍋別忘了搭配冰涼黑松沙士，更加過癮。

此外，黑松沙士也將於8月20日至9月27日再度攜手「這一小鍋」，推出限定雙人套餐，加入全新「沁涼薄荷雞湯」湯底，每人平均不用500元即可享用鍋物，隨餐附330mL黑松沙士兩罐及限量吊飾，並可加價購「鍋氏宗親會」小燈箱，延續夏日吃鍋熱潮。

黑松沙士於「這一鍋」信義殿打造「鍋氏宗親會」匾額拍照場景，鍋民們可在此留下專屬紀念照。圖/黑松沙士提供

黑松沙士推出兩款收藏價值滿滿的限量周邊──「鍋氏宗親會」吊飾及「鍋氏宗親會」磁鐵燈箱，活動期間內至「這一鍋」消費即有機會獲得。圖/黑松沙士提供