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百貨商場夏日變身：垂直樂園、動漫巡禮、夢幻海島度假風搶攻暑假人潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
華泰名品城夏日檔期「Gloria Minty Summer」，園區以清新薄荷綠與蜜桃粉為主色調。圖／華泰名品城提供
華泰名品城夏日檔期「Gloria Minty Summer」，園區以清新薄荷綠與蜜桃粉為主色調。圖／華泰名品城提供

隨著暑假檔期熱鬧展開，各大百貨商場紛紛推出別出心裁的夏日主題活動，來吸引假期人潮。

台北101變身垂直樂園

台北101，今年暑假掌握2026年最新「清醒旅行（Sober travel）」趨勢，將觀景台升級為高空「垂直樂園」。台北101首度利用大數據解密26種熱門分眾套票，其中結合雙樓層體驗的「89F秘境花園+101F蕨蘭秘境觀景台套票」銷售佔比登上榜首，而與國立故宮博物院跨界合作的套票則是國際旅客的必訪首選。

針對親子與美學愛好者，台北101即日起至8月12日首度推出7至12歲專屬的「雲端小勇士垂直尋寶大冒險」，串聯購物中心與觀景台打造雙主線解謎，並提供「一大一小樂遊親子套票（750元）」專屬優惠。此外，觀景台也同步推出三大雲端秘境體驗，包含挑戰極限的「SKYLINE 460」高空漫步、周末限定的「101F夏季雲端蕨蘭花藝體驗」，以及在海拔440公尺高空品嘗台味刈包與肉燥飯雙人特餐等台味小吃。

台北101觀景台推出一大一小樂遊親子套票，優惠價750元。圖／台北101提供
台北101觀景台推出一大一小樂遊親子套票，優惠價750元。圖／台北101提供

台北101推出101F x kafeD世界最高台灣經典風味雙人特餐，1,200元。圖／台北101提供
台北101推出101F x kafeD世界最高台灣經典風味雙人特餐，1,200元。圖／台北101提供

2026誠品動漫祭串聯20家主題IP店

誠品書店人氣主題企劃「2026誠品動漫祭」8月1日起盛大回歸，集結台日韓逾萬部漫畫作品，更於北中南打造20家主題IP店。現象級韓漫《全知讀者視角》主角團驚現誠品生活新店、療癒系神作《葬送的芙莉蓮》延續書中冒險路線從誠品書店恆春限定店與讀者一起整裝出發、熱血漫畫《排球少年》在誠品R79還原經典賽事名場景，還有全球首場《排球少年！！排球援！！》桌遊也於誠品R79和高雄大遠百店熱血開賽。

2026誠品動漫祭活動期間誠品會員單筆滿399元即贈誠品獨家《進擊的巨人》、《皎潔深宵之月》等限量角色盲抽雷射紙卡一組（一組2入，款式隨機）。圖／誠品提供
2026誠品動漫祭活動期間誠品會員單筆滿399元即贈誠品獨家《進擊的巨人》、《皎潔深宵之月》等限量角色盲抽雷射紙卡一組（一組2入，款式隨機）。圖／誠品提供

2026誠品動漫祭，超人氣英雄作品《我的英雄學院》經典場面放大6米高。圖／誠品提供
2026誠品動漫祭，超人氣英雄作品《我的英雄學院》經典場面放大6米高。圖／誠品提供

2026誠品動漫祭，《葬送的芙莉蓮》從誠品書店恆春限定店、培桂堂限定店、誠品R79與讀者一起踏上旅行。圖／誠品提供
2026誠品動漫祭，《葬送的芙莉蓮》從誠品書店恆春限定店、培桂堂限定店、誠品R79與讀者一起踏上旅行。圖／誠品提供

電子雞風潮回歸 京站台北店「Tamagotchi 30周年快閃店」

「Tamagotchi（電子雞）」迎來30周年，京站台北店於7月10日至7月19日在1樓中庭水池旁，限時10天推出「Tamagotchi 30周年快閃店」。現場集結最新「樂園系列」等超過50種電子雞，讓粉絲能親自互動體驗，更推出全台最齊全的限量產品與周邊。為了與粉絲同樂，店內特別打造超可愛打卡牆與驚喜小贈品，並於活動期間的每周末（7月11日、12日、18日、19日）下午三點，舉辦人氣角色「麻每吉」與「咕嘰叭吉」的明星見面會。活動期間購買指定樂園系列電子寵物，還能獲得限量「限定吊飾」。

京站台北店於7月10日至7月19日在1樓中庭水池旁，限時推出「Tamagotchi 30周年快閃店」。圖／京站提供
京站台北店於7月10日至7月19日在1樓中庭水池旁，限時推出「Tamagotchi 30周年快閃店」。圖／京站提供

京站台北店於7月10日至7月19日在1樓中庭水池旁，限時推出「Tamagotchi 30周年快閃店」。圖／京站提供
京站台北店於7月10日至7月19日在1樓中庭水池旁，限時推出「Tamagotchi 30周年快閃店」。圖／京站提供

華泰名品城變身「海島度假風」

華泰名品城在暑假前完成Marimekko Outlet等17家新品牌導入與16家櫃位改裝，包括全台獨家Marimekko Outlet 6月底在一期開幕，ISSEY MIYAKE、MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD等話題品牌也在開幕首月繳出亮眼業績；同時Asics、Lacoste、Hour Passion等品牌也完成擴櫃升級，持續升級購物體驗。

夏日檔期「Gloria Minty Summer」，園區以清新薄荷綠與蜜桃粉為主色調，規劃粉嫩摩天輪、清透果凍海、白色遊艇與落日舞台充滿海島風情，成為今夏吸睛打卡點。園區也首度攜手「果然劇團」推出周六限定的「夏夜奇幻巡遊」，由4米巨型夜光偶帶領進行特技與歌舞泡泡秀，為親子家庭帶來魔幻夏夜。

華泰名品城夏日檔期「Gloria Minty Summer」，園區以清新薄荷綠與蜜桃粉為主色調。圖／華泰名品城提供
華泰名品城夏日檔期「Gloria Minty Summer」，園區以清新薄荷綠與蜜桃粉為主色調。圖／華泰名品城提供

台北101 國立故宮博物院 台北 誠品 京站 華泰名品城

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