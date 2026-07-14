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影／台灣虎航獨飛日本岡山航線10周年 推出「桃太郎×虎將」彩繪機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航深耕日本岡山航線滿10周年，攜手日本岡山縣推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」。圖／台灣虎航提供
台灣虎航深耕日本岡山航線滿10周年，攜手日本岡山縣推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」。圖／台灣虎航提供

台灣虎航深耕日本岡山航線滿10周年，攜手日本岡山縣推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，彩繪機今天正式執飛岡山航線，班機抵達後在岡山桃太郎機場舉辦首航暨10周年紀念典禮，由台灣虎航董事長黃世惠、日本岡山縣知事伊原木隆太及岡山地方政府、機場、觀光單位代表共同出席，見證雙方十年合作成果。

黃世惠表示，岡山是台灣虎航具代表性的獨飛航點，自2016年開航時每周3班，發展至今已擴增為台北、高雄雙點直飛，每周往返12班，不僅深化台日交流，也讓岡山成為台灣旅客前往日本深度旅遊的重要目的地。她期盼彩繪機成為串聯台灣與岡山友誼的新象徵，持續促進雙方觀光與文化交流。

此次推出的「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，以岡山著名民間故事主角「桃太郎與夥伴們」，結合台灣虎航的網紅「虎將」設計機身彩繪，並融入岡山水果特色與台灣飲食文化元素，展現兩地交流意象。

為慶祝彩繪機首航，岡山桃太郎機場於國際線出、入境大廳發放限定紀念品，與旅客分享10周年喜悅；彩繪機抵達岡山時，桃太郎機場安排灑水禮迎接，吉祥物桃太郎與虎將在場持歡迎橫幅熱情迎機，並與台灣虎航董事長黃世惠、日本岡山縣知事伊原木隆太共同合影。

彩繪機內頭墊紙使用虎將和桃太郎的圖案，充滿歡樂氛圍。圖／台灣虎航提供
彩繪機內頭墊紙使用虎將和桃太郎的圖案，充滿歡樂氛圍。圖／台灣虎航提供

彩繪機今天正式執飛岡山航線，班機抵達號，台灣虎航董事長黃世惠、日本岡山縣知事伊原木隆太於機坪合影留念。圖／台灣虎航提供
彩繪機今天正式執飛岡山航線，班機抵達號，台灣虎航董事長黃世惠、日本岡山縣知事伊原木隆太於機坪合影留念。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 虎航 日本

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