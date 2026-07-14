台南再增必比登美食 咩灣裡羊肉店、詹記、竹記冬菜鴨首度入列

2026年「台灣米其林指南」今天公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，台南共有30家美食店家入選，其中「咩灣裡羊肉店」、「詹記」及「竹記冬菜鴨」首度上榜，新增店家涵蓋羊肉料理、鮮魚家常菜及冬菜鴨等在地特色美食，展現台南多元且深厚的飲食文化，再次獲得國際美食評審肯定。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有深厚歷史底蘊與豐富飲食文化，從街邊小吃、傳統台菜到特色料理，共同形塑「美食之都」品牌。今年共有30家店家獲得必比登推介，其中新增3家店家，不僅展現台南餐飲持續深耕地方風味，也再次獲得國際美食評審肯定，歡迎國內外旅客循著米其林指南走訪台南37區，發掘更多巷弄美食與地方好味。

台南市觀光旅遊局長林國華表示，今年新增的3家店家分別以羊肉料理、鮮魚家常菜及冬菜鴨料理獲得評審青睞，充分展現台南飲食文化的多元樣貌。除了新入榜店家外，多家歷年獲選店家今年也持續蟬聯必比登推介，從傳承數十年的台菜餐廳、深受在地人喜愛的小吃，到運用台南在地食材的特色料理，都展現兼具傳承與創新的美食實力。

觀旅局指出，今年新增的3家店家都曾入選米其林指南每月公布的「New Additions（新入選）」名單，如今再獲必比登推介，為台南美食版圖再添亮點，也顯示地方餐飲業者長期深耕在地風味、堅持料理品質的成果。

觀旅局表示，已建置「台南米其林美食地圖」，並將配合2026年最新名單持續更新店家資訊，提供旅客規畫美食行程參考，邀請民眾按圖索驥，走訪台南37區，品嚐府城多元美食，打造屬於自己的台南美食地圖。

台南米其林美食地圖可至台南旅遊網下載：https://www.twtainan.net/zh-tw/publication/369/

竹記冬菜鴨各式鴨肉料理。圖／睿意建築總監徐偉泓設計師提供

詹記以自助饗宴的形式陳列美饌。圖／詹記提供

竹記冬菜鴨創立於1942年。圖／睿意建築總監徐偉泓設計師提供

咩灣裡羊肉店-乾拌腿肉。圖／咩灣裡羊肉店提供